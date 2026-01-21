En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 21 de enero de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 673,54 euros. El valor de apertura refleja una variación del -101,13897 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -3.23%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 49.53%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y crecimiento sostenido resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, así como las oportunidades de rentabilidad que puede ofrecer.

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana fue del 17.92%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.42%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 666,3 euros.