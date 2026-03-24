La cotización del Bitcoin Cash este martes, 24 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 548,52 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,7% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda y el interés por esta criptomoneda. La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas sobre el futuro del Bitcoin Cash frente al euro. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 5.06%, lo que sugiere un repunte en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -5.56%, indicando que, a pesar de la reciente recuperación, su rentabilidad general ha sido desfavorable en el periodo anual. Esta dualidad en su evolución refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 37.53%, es menor que la volatilidad anual del 59.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 511,3 euros.