La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este sábado, 4 de abril de 2026 en España es de 77.592,97 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,44%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.24%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una significativa caída del -43.89%, reflejando la volatilidad y los desafíos que enfrenta esta criptomoneda en el mercado. Esta combinación de cambios resalta tanto la naturaleza fluctuante de Bitcoin como las oportunidades y riesgos asociados a su inversión. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 18.06%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 38.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.