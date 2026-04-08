Este miércoles, 8 de abril de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 83.405,14 euros. El valor de apertura refleja una variación del -29,185754 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un aumento del 7.97%, lo que sugiere un repunte temporal en su valor. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -38.72%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado un periodo de declive significativo en su cotización a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 30.47%, es menor que la volatilidad anual del 37.69%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.