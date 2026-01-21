En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 21 de enero de 2026 en España es de 102.598,25 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,18%.

En los últimos cuatro días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -7.48%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -11.41%, indicando que, a pesar de su popularidad y adopción creciente, Bitcoin ha enfrentado desafíos significativos en su valor, lo que ha afectado su rentabilidad para los inversores. Esta evolución sugiere una volatilidad inherente en el mercado de criptomonedas, donde los cambios bruscos en la cotización son comunes.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 25.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.14%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 102.598,2 euros.