Este martes, 7 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 78.850,91 euros, cifra que refleja una variación del -0,51% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.71%, lo que sugiere una ligera recuperación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -42.34%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos y una tendencia a la baja en su valor a lo largo de este período. Esta dualidad en la evolución de su cotización refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 21.94%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 38.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.