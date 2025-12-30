En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este martes, 30 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 104.028,41 euros, cifra que refleja una variación del 1,4% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.1%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -3.3%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso por parte de los inversores.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 9.54%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.79%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.