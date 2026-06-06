A lo largo de su trayectoria laboral, la mayoría de los trabajadores reflexionan sobre el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación se establece en 66 años y 8 meses, no obstante, aquellos que han contribuido durante al menos 38 años y tres meses tienen la opción de solicitar una jubilación anticipada.

Este último camino fue el que eligió Justo Márquez, un individuo de 62 años que acumula más de 35 años de cotización en dos regímenes de la Seguridad Social: el Régimen General y el de autónomos.

Dicha circunstancia le permitió retirarse de manera anticipada, respaldado por la decisión favorable del Tribunal Médico, que aprobó su solicitud. Según sus propias declaraciones, ahora podrá disfrutar de “una buena y maravillosa pensión”.

El pasado 22 de abril, día en que cumplió 62 años, Márquez compartió en su cuenta de TikTok (@justsanchez1) el momento en que experimentó su jubilación anticipada. “Llevo prácticamente pocos días de jubilado, pero aun así en mi cuenta bancaria hoy se ha encontrado mi sueldo de pensionista“, expresó con evidente emoción.

La emoción de Márquez fue evidente en su mensaje y no dudó en compartir con sus seguidores el significado de este acontecimiento para él. “Hoy es un día de gran alegría y entusiasmo para aquellas personas que son pensionistas“, comentó, consciente de la relevancia de su logro.

La emoción de un hombre al jubilarse tras 35 años de trabajo

Al haber cotizado a la Seguridad Social en dos regímenes distintos, tanto como trabajador por cuenta ajena como autónomo, Justo Márquez logró cumplir con los requisitos para acceder a la jubilación anticipada. “He estado más de 35 años cotizando a la Seguridad Social en ambos regímenes simultáneamente”, destacó, enfatizando su dedicación a lo largo de los años.

En el pasado diciembre, tras someterse a las evaluaciones pertinentes, el Tribunal Médico le autorizó acceder a la jubilación anticipada por razones de salud, un proceso que resultó largo, pero que finalmente le otorgó su recompensa. Sin embargo, el primer pago recibido fue inferior a sus expectativas, ya que se limitó a los días del 22 al 30 de abril.

No obstante, a partir de mayo recibirá el importe completo correspondiente a un mes completo. Para calcular la pensión, se considera el número de años cotizados y las bases de cotización durante los últimos veinticinco años de labor, un sistema que garantiza que el pago se ajuste a la trayectoria laboral de cada persona.

Adicionalmente, el jubilado aprovechó la ocasión para anunciar algo relevante acerca de sus planes a futuro: “No expandiré más tierras como yo había planeado para continuar cultivando, porque lo que haré será descansar tranquilamente”. Márquez explicó que ha decidido reducir sus actividades en el campo, limitándose a gestionar una pequeña finca.

Un hombre se jubila a los 63 y se emociona al ver su primera pensión: “Una buena y maravillosa paga” (foto: archivo).

Guía para tramitar la pensión de jubilación

Con el propósito de calcular la pensión y prevenir sorpresas inesperadas, es fundamental considerar diversos factores que inciden de manera directa en la cuantía final a recibir por mes.

Sumado a la base reguladora y al número de años de cotización, también influyen las cláusulas específicas de cada modalidad de jubilación. Para llevar a cabo estos procesos con eficacia, es recomendable seguir un procedimiento claro:

Verificar la vida laboral: asegurarse de que todos los años cotizados están bien registrados.

asegurarse de que todos los años cotizados están bien registrados. Revisar los regímenes de cotización: si se ha trabajado por cuenta ajena y no propia.

si se ha trabajado por cuenta ajena y no propia. Solicitar la jubilación con anticipación: presentar la solicitud ante la Seguridad Social o mediante la sede electrónica.

presentar la solicitud ante la Seguridad Social o mediante la sede electrónica. Conservar la documentación: cartas de confirmación, notificaciones y certificados médicos.

Cuando sea necesario formalizar la jubilación ante la Seguridad Social, esto podrá hacerse de forma presencial o por internet. Si se opta por la asistencia en persona, se debe acudir a una oficina de la entidad con cita previa y presentar el Documento Nacional de Identidad junto con la documentación requerida. En la modalidad en línea, se puede acceder al portal oficial utilizando un certificado digital o Cl@ve permanente.