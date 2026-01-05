En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este lunes, 5 de enero de 2026 en España es de 109.501,56 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,15%.

En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 6.52%, lo que sugiere un repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa una variación más moderada del 1.64%, indicando que, a pesar de la volatilidad típica del mercado de criptomonedas, el rendimiento de Bitcoin ha sido relativamente estable en el largo plazo. Esta combinación de fluctuaciones a corto y largo plazo refleja tanto las oportunidades como los riesgos asociados a la inversión en Bitcoin.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 18.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.64%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 109.501,6 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.