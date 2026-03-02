La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este lunes, 2 de marzo de 2026 en España es de 81.261,2 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 4,47%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.54%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -33.08%, indicando que la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos y una tendencia a la baja en su cotización a largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 46.38%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.68%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.