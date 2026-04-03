Un cambio en el marco regulatorio de la Unión Europea, impulsado por el Reglamento (UE) 2024/886 sobre pagos instantáneos, obliga a las entidades a igualar el coste de las transferencias inmediatas con el de las transferencias ordinarias en euros. Esta medida, que se aplica de forma progresiva desde 2025, supone un giro en el sistema bancario: los bancos ya no pueden cobrar más por enviar dinero al instante que por una transferencia tradicional. En la práctica, este nuevo escenario está llevando a que muchas entidades en España eliminen las comisiones o integren las transferencias inmediatas sin coste dentro de sus cuentas digitales. Según datos de Asufin y comparadores financieros, antes de la norma este tipo de operaciones podía costar entre 3 y 4 euros, mientras que ahora el precio de las transferencias bancarias tiende a igualarse a cero en la mayoría de cuentas sin comisiones, lo que deja atrás el modelo anterior de tarifas diferenciadas. Pese a este cambio, la mayoría de los clientes seguirán sin pagar estas comisiones, por los acuerdos de vinculación que favorecen las entidades (por domiciliación de nóminas, recibos y contratación de productos) y por un contexto claramente marcado por la política de gratuidad del proveedor de servicios bancarios Bizum. De todos modos, Asufin ha advertido que esta tipología de transferencias, a diferencia de la estándar, es irreversible en el momento en que se emite, por lo que no recomienda usarla si no se conoce al destinatario. En cambio, las transferencias ordinarias pueden ser anuladas, siempre y cuando no se hayan ejecutado y el dinero siga en la cuenta del cliente. La mayoría de los bancos que cobran comisiones también ofrecen cuentas gratis. “Sin embargo, las cuentas online gratis usualmente tienen un problema, y es que, por lo general, si ya eres cliente de un banco, no puedes abrirla, porque son productos que van dirigidos a nuevos clientes", explican desde el portal financiero, HelpMyCash. No obstante, existen excepciones, como la Cuenta NoCuenta de ING, “porque cualquier cliente de ING puede abrirla”, aclaran. Los bancos que no cobran comisiones en 2026 son: Cuenta Online BBVACuenta Online SantanderCuenta Online SabadellCuenta Clara AbancaCuenta Corriente Open OpenbankCuenta NoCuenta INGCuenta Inteligente EVO BancoCuenta imagin imaginBankCuenta Digital BankinterCuenta Trade RepublicCuenta B100Cuenta RevolutCuenta N26