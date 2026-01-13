Tristeza en la Corona Española | La reina Sofía cancela su agenda: empeora la salud de su hermana Irene de Grecia. (Fuente: EFE).

La reina Sofía ha aplazado los dos actos que tenía previstos para esta semana en Las Palmas de Gran Canaria debido a un empeoramiento de la salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia.

Por su parte, la reina emérita tenía previsto viajar este próximo miércoles a Las Palmas de Gran Canaria para recibir el premio Gorila 2024, concedido en reconocimiento a su compromiso con la conservación de la biodiversidad.

Al día siguiente, jueves 14, la reina iba a ser investida doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en una ceremonia que se iba a celebrar en el paraninfo universitario.

Sin embargo, un empeoramiento del estado de salud de su hermana menor ha hecho que Sofía decidiera aplazar estos actos para fechas aún sin determinar ya que no quiere separarse de ella, han indicado a EFE fuentes de la Casa Real.

La reina Sofía aplaza su agenda en Canarias por un empeoramiento de la salud de su hermana. (Fuente: EFE)

¿Cuál es la enfermedad de la princesa Irene de Grecia?

Irene de Grecia, hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942, y que reside en Madrid junto a su hermana, tiene problemas de salud que le han impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.

En ese contexto, Irene de Grecia se encuentra actualmente en un estado de salud altamente delicado, debido a que padece un Alzheimer avanzado. En octubre de 2023 se ha confirmado públicamente la enfermedad degenerativa de la princesa, que afecta de manera progresiva la memoria.

¿Cómo es la conexión entre la reina Sofía y la princesa Irene?

La reina Sofía mantiene un vínculo profundo con su hermana Irene. Según diversas informaciones, ha estado constantemente atenta a su cuidado y bienestar.

Asimismo, el grave deterioro de la salud de Irene ha afectado profundamente a la reina emérita. Por ese motivo, su entorno más cercano ha confirmado que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, marcado por el dolor emocional y físico.