El rey Felipe VI advierte a los nuevos jueces: “No somos dueños de la Justicia, sino sus servidores”

El rey Felipe VI le ha entregado este miércoles los despachos a los 76 integrantes de la 63 promoción de la Carrera Fiscal que han concluido sus estudios en el Centro de Estudios Jurídicos. Allí se ha estrenado la nueva fiscal general del Estado, teresa Peramato, que tomó posesión de su cargo hace una semana, poco después de la sentencia que inhabilitó a su antecesor, Álvaro García Ortiz.

En el acto, el rey ha felicitado a esta nueva promoción de fiscales que se han incorporado al servicio del Estado. Según Felipe, la camada no solo ha demostrado su conocimiento técnico, sino también la responsabilidad, el criterio y los valores imprescindibles para su trabajo.

“Recordad siempre los principios constitucionales que os guían: vuestro trabajo tendrá un impacto real en la sociedad y exigirá de vosotros gran sensibilidad, humanidad, prudencia, ética profesional y un hondo compromiso con el servicio público. Un compromiso con los ciudadanos y con el Estado de derecho que es lo que da sentido a vuestro ejercicio profesional. Mantenedlo siempre”, ha pedido el monarca a los nuevos fiscales.

La advertencia del rey Felipe para los nuevos jueces. (Fuente: archivo) Fuente: EFE Ballesteros

Las responsabilidades de los nuevos jueces antes de asumir su cargo

En el acto también ha intervenido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha subrayado también que la función de la Fiscalía es aplicar la ley con compromiso y humanidad, y ha destacado el hecho de que más del 75 por ciento de la promoción está integrada por mujeres.

Hay equivocaciones por parte de hombres y mujeres ha afirmado, pero “¿no ha habido más de un comportamiento de hombres que nos han avergonzado? Mucho más que las mujeres”, ha aseverado Bolaños.

El ministro de Justicia ha recordado también que la Fiscalía es una pieza absolutamente fundamental en el Estado de derecho y ha dicho a sus nuevos miembros que pueden contar siempre con el Gobierno para que apliquen la ley como se hace en los tribunales españoles: con imparcialidad, autonomía, rigor, imparcialidad, así como los roles que tendrán cuando la investigación penal pase al Ministerio Fiscal.

Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado (Fuente: archivo)

¿Quién es la nueva fiscal general del Estado en España?

En su primer acto institucional, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha agradecido al rey por su acompañamiento en este acto que supone, ha dicho, un respaldo institucional que honra a todo el Ministerio Fiscal y ha recordado a los nuevos fiscales que “de la ley solo cabe incertidumbre, desprotección y arbitrariedad”.

“No somos dueños de la Justicia, sino sus servidores”, ha insistido la fiscal general del Estado que ha animado a proteger a los débiles frente a los poderosos y a garantizar que la norma sea el refugio y ha recordado la frase “donde la ley termina, comienza la tiranía”, que ha atribuido a Francis Bacon.

Y es que el Ministerio Público es garante de derecho, defensora de los más vulnerables y el amparo de quien sufre las injusticias, ha insistido Peramato, que ha animado a los fiscales a velar por la legalidad, pero también les ha recordado que “detrás de cada expediente, juicio o procedimiento hay personas con historias, sufrimientos y esperanzas”.

Fuente: EFE