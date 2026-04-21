Este martes, 21 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 522,88 euros, cifra que refleja una variación del 0,36% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -2.69%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -27.26%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores y su futuro en el ecosistema de las criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 38.36%, es menor que la volatilidad anual del 54.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.