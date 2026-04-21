La cotización del Ethereum este martes, 21 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 2.716,89 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,05% en comparación con el día de ayer. La tendencia del precio del Ethereum y el euro ha mostrado un comportamiento positivo en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos han experimentado un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Este crecimiento sugiere un interés creciente en el Ethereum y una posible recuperación del euro frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en el mercado. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -2.04%, lo que indica una ligera disminución en su valor. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -49.06%, lo que sugiere que la rentabilidad de Ethereum ha sido significativamente afectada, generando incertidumbre entre los inversores y analistas del mercado. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 49.88%, es menor que la volatilidad anual del 61.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.