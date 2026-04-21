La cotización del Litecoin este martes, 21 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 64,94 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,5% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, con una disminución del -2.44% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -57.16%, lo que indica un desafío considerable para los inversores y una rentabilidad negativa en el periodo analizado. Esta situación sugiere que Litecoin enfrenta dificultades en el mercado, afectando su atractivo como inversión. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 35.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 56.49%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.