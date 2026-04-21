La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este martes, 21 de abril de 2026 en España es de 1,68 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,69%. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores hacia esta criptomoneda. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -1.81%, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, la situación es más preocupante al observar que en el último año, la variación en la cotización ha sido del -55.62%, evidenciando una pérdida significativa de rentabilidad y generando inquietudes entre los inversores sobre su futuro en el mercado. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 50.84%, lo que es menor que la volatilidad anual del 59.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.