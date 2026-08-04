El proceso de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en España trasciende lo simplemente administrativo. Este control, de carácter obligatorio y bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Turismo, tiene como objetivo determinar si un vehículo es apto para circular con seguridad por las carreteras.

La revisión abarca aspectos fundamentales, desde neumáticos y frenos hasta emisiones contaminantes y sistemas de iluminación.

Recientemente, el Gobierno ha anunciado un refuerzo en los controles a nivel nacional. A través de la Dirección General de Tráfico (DGT), se llevarán a cabo inspecciones exhaustivas, vehículo por vehículo, para identificar aquellos que circulen sin la ITV vigente.

Fuente: narrativas-spin-es

El objetivo de estas medidas es claro: reducir accidentes de tráfico y asegurar que los automóviles cumplan estándares de seguridad

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Consecuencias de circular con la ITV caducada según la DGT

El principal cambio que introduce esta medida es la tolerancia cero hacia aquellos que circulan con la ITV vencida. La DGT ha aclarado que no se considera relevante si el conductor ha reservado una cita: “ No se debe circular con la ITV caducada, aun cuando se haya solicitado una cita posterior a la fecha de vencimiento ”.

Esto implica que, desde el primer día de caducidad, el vehículo queda fuera de la legalidad. Además, la pegatina de la ITV debe estar visible en el parabrisas. De no ser así, la Guardia Civil tiene la facultad de detener al conductor e iniciar un procedimiento sancionador. El propio organismo de seguridad vial ha advertido que “eludir la ITV es considerado un delito” .

Para los conductores, esto implica la necesidad de organizar con antelación la cita y asegurarse de no exceder la fecha límite. Circular sin una ITV válida conlleva riesgos tanto legales como económicos, además de comprometer la seguridad del propio conductor y de terceros.

Conducir con la ITV caducada: multas de hasta 500 euros (sin pérdida de puntos)

Las sanciones económicas por la falta de cumplimiento con la ITV son rigurosas. Circular con la ITV caducada conlleva una multa mínima de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet de conducir. En caso de retrasos que superen un año, la sanción asciende hasta 500 euros.

La revisión técnica no se restringe a la verificación de documentos y fechas. También incluye una evaluación exhaustiva del estado real del vehículo. Entre los elementos que con mayor frecuencia provocan suspensos, el sistema de iluminación se destaca notablemente. Bombillas quemadas, luces desajustadas o sistemas que no funcionan adecuadamente son razones comunes para el rechazo.

Por lo tanto, se recomienda encarecidamente a los conductores que realicen una verificación previa de todas las luces del automóvil: posición, cruce, carretera, freno e intermitentes. Una sencilla revisión en el hogar puede evitar un suspenso innecesario y, fundamentalmente, contribuir a la prevención de accidentes. Es igualmente vital mantener los faros limpios y sin daños para asegurar el éxito en la inspección sin contratiempos.

La obligación de presentar un vehículo con la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) vigente será estrictamente aplicada: no se aceptará ninguna justificación que consista en la falta de cita previa o la ignorancia al respecto. Las inspecciones se llevarán a cabo de manera individual, imponiendo sanciones severas y generando posibles inconvenientes en relación a las pólizas de seguro.

Las revisiones de ITV ahora se efectuarán coche por coche, estableciendo medidas más rigurosas.