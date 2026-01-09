Desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos el pasado 20 de enero, su gabinete ha tomado ciertas decisiones que han modificado el panorama político internacional y encendido las alarmas de todas las potencias mundiales. Un nuevo capítulo en esta trama se presenta con la posibilidad de una invasión norteamericana en territorio europeo.

A partir de su asunción como presidente, Donald Trump ha expresado en repetidas ocasiones la idea de una expansión estadounidense hacia Groenlandia y la reciente intervención militar en Venezuela ha despertado todas las alarmas en Europa. Groenlandia es considerado un punto estratégico importante como futura fuente de riqueza mineral.

En una entrevista en el programa Meet The Press de la NBC le preguntaron al presidente de Estados Unidos si descartaba el uso de la fuerza militar en el territorio perteneciente a Dinamarca. “No lo descarto, No digo que lo vaya a hacer, pero no descarto nada. Necesitamos Groenlandia, que tiene muy poca gente, a la cual cuidaremos y apreciaremos, pero lo necesitamos para la seguridad internacional”, afirmó Trump en 2025.

Donald Trump no descarta el uso de la fuerza militar para hacerse con el control de Groenlandia. (Fuente: archivo)

¿Donald Trump planea invadir un país europeo?

Desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, ha mostrado en numerosas ocasiones sus intenciones con Groenlandia. En un primer momento, intentó comprarle la isla a Dinamarca, pero esta se negó. El pasado lunes, el secretario de Estado americano, Marco Rubio, rectificó esta idea.

Rubio le ha comunicado a los legisladores que el presidente Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirla. El presidente por su parte le ha pedido a sus asesores un plan actualizado para adquirir el territorio. Groenlandia es un territorio autónomo y escasamente poblado que se encuentra bajo la soberanía de Dinamarca, miembro de la OTAN.

Groenlandia, la isla en la que tan solo viven 56.000 personas, es tan atractiva para la Administración Trump en parte por las tierras raras. Estos son unos elementos químicos esenciales para la fabricación de chips y otras tecnologías. Su principal rival, China, es quien domina el mercado de tierras raras a nivel mundial.

La presión ejercida por Estados Unidos sobre la soberanía de Groenlandia. (Fuente: archivo)

La defensa de la Unión Europea ante la amenaza de la posible invasión de Estados Unidos

El pasado martes, el ministro de defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró que se reforzará la defensa en Groenlandia y la presencia de la OTAN en la isla ártica. “Vamos a reforzar nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también va a haber mayor foco de la OTAN con más maniobras y una mayor presencia de la OTAN. Eso significa que estamos con los estadounidenses en esto”, dijo Poulsen.

En octubre pasado el Ejecutivo danés comprometió una nueva inversión de 27.400 millones (unos 3700 millones de euros) para la defensa en el Ártico y el Atlántico Norte, incluido una nueva sede para el comando Ártico en Nuuk (capital groenlandesa) y un nuevo cable submarino entre la isla y Dinamarca, además de más barcos de patrulla.

Por su parte, distintos líderes europeos han declarado su apoyo hacia Dinamarca. El Gobierno español, junto a los de Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, han expresado su firme respaldo a Dinamarca y han defendido la soberanía de Groenlandia en una declaración conjunta en la que califican la seguridad del Ártico como “una prioridad” para Europa.

“El respeto a la soberanía de los países es esencial para la paz. Esa fue la mayor lección que nos legó el siglo XX. No la olvidemos”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X en el que ha adjuntado el documento, respaldado por los líderes del resto de países.