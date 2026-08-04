Mervin Raudabaugh, el hombre que rechazó 13 millones de euros por su granja.

Cien hectáreas de tierra fértil o un cheque de 15 millones de dólares, equivalente a 13 millones de euros. Ese fue el dilema que le pusieron sobre la mesa a un agricultor de 86 años. La cifra garantizaría una jubilación cómoda y la tranquilidad económica del resto de tu familia.

Se trata de la dura decisión que debió tomar Mervin Raudabaugh, un agricultor de 86 años del condado de Cumberland, en Pensilvania, Estados Unidos.

Una empresa tecnológica llamó a su puerta con una oferta pensada para no ser rechazada: convertir su granja en un centro de datos para alimentar a la inteligencia artificial. Contra todo pronóstico, el hombre eligió la tierra.

“Era la única forma de evitar que mi granja fuera destruida”, explicó sobre una decisión que lo ha convertido en símbolo de la resistencia frente a la expansión de los centros de datos.

Los motivos detrás de la decisión de Mervin de no vender su granja por 13 millones de euros.

La oferta que Mervin Raudabaugh rechazó por su granja

Los promotores le ofrecieron unos 55.000 euros por acre por sus más de cien hectáreas de terreno, lo que sumaba una cifra que muchos consideraban imposible de rechazar.

La intención era instalar un centro de datos para inteligencia artificial, un proyecto que habría transformado por completo el paisaje de la zona.

Para Raudabaugh, sin embargo, el dinero no era lo decisivo. “Era mi vida, era especial. En realidad, no fue tanto el aspecto económico. Simplemente no quería ver las dos granjas destruidas”, explicó al canal Fox 43.

Su vínculo con esa tierra viene de lejos: vive allí desde los años cincuenta, aprendió a ordeñar vacas antes de ir a la escuela y, cuando su madre murió siendo él adolescente, tuvo que dejar los estudios para sacar adelante a su familia.

El acuerdo que decidió aceptar Mervin para blindar su granja.

El acuerdo con el que blindó la tierra para siempre

En lugar de vender al mejor postor, el agricultor optó por un camino distinto. Cedió los derechos de desarrollo de sus tierras a un programa local de preservación por bastante menos dinero, algo menos de tres millones de dólares.

A cambio, el suelo quedará protegido de forma permanente para uso agrícola, con independencia de quién sea su propietario en el futuro.

Ese es el punto clave de la operación. Aunque sus herederos no planean seguir en el campo, la finca queda legalmente blindada frente a cualquier cambio de uso.

“Solo la tierra que se proteja hoy permanecerá en el futuro”, subrayó Raudabaugh, que aseguró estar satisfecho pese a haber recibido mucho menos de lo ofrecido.

Por qué su historia se ha convertido en un símbolo de resistencia

Su decisión responde a una preocupación más amplia por el futuro de la agricultura en Estados Unidos, un país que apuesta fuerte por la IA pero que a la vez crece en inquietud por el uso de su suelo.

“Me parte el corazón pensar en lo que va a pasar aquí, porque solo la tierra que se conserve permanecerá. El resto, cada centímetro cuadrado, se urbanizará. La familia campesina estadounidense está en serios problemas”, advirtió.

Su caso no es único. En varios condados rurales, las grandes tecnológicas buscan extensiones de terreno para levantar centros de datos que requieren energía, conectividad y amplias superficies.

A sus 86 años, Raudabaugh sigue al frente de sus cultivos y lo resume sin dramatismo: “Amé esta tierra. Ha sido mi vida. Y me di cuenta de que si no se construía ni se excavaba, otras familias podrían vivir aquí. Y lo logré. Y estoy feliz”.