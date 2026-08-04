El 29 de septiembre, entrará en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal y traerá consigo una batería de normas que repercutirán en los tutores de los perros, gatos y otros animales de compañía, así como en las asociaciones o entidades que se dedican al cuidado y rescate de situaciones de abandono o maltrato.

Algunos de los puntos más importantes de esta normativa son el seguro obligatorio para mascotas y la prohibición de convivir con más animales de los permitidos sin un permiso.

Ley de Bienestar Animal: ¿cuántas mascotas se podrán tener en el hogar desde ahora? (foto: archivo).

Cuántas mascotas son permitidas en casa

Con la implementación de la ley, los ciudadanos en toda España no deberán poseer más de cinco animales de compañía, dado que, al sobrepasar dicha cantidad, será necesario obtener un permiso especial.

En el caso de que se trate de un hogar destinado a la protección o refugio de animales, será imperativo solicitar una licencia de núcleo zoológico. Este requisito no será aplicable a los centros veterinarios, según lo indicado por el portal 20 minutos.

Ley de Bienestar Animal: ¿cómo se deberá pasear a las mascotas desde ahora? (foto: archivo).

¿Cómo conseguir la autorización para tener más mascotas?

Las personas que posean más perros y gatos de lo permitido deberán presentarse en el ayuntamiento de su comunidad para solicitar una autorización.

Si bien no se han dado a conocer todos los detalles, el portal mencionado indicó que se examinará cada caso de manera individual y que las autoridades competentes evaluarán el adecuado estado de salud de las mascotas del solicitante para conceder el permiso.

Tener más mascotas de las permitidas: multas y consecuencias

En otro orden de ideas, las personas que cohabiten con un mayor número de animales y no efectúen las notificaciones necesarias para solicitar el permiso podrán enfrentar sanciones, las cuales dependerán de la gravedad de la situación.

Esto se origina en que el ciudadano estaría poniendo en peligro la salud tanto propia como la de los vecinos. El medio 20 minutos comunicó que las multas podrían variar desde los 500 euros hasta alcanzar los 200.000 euros.