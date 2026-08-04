Los bancos de Ceuta permanecerán cerrados durante 24 horas el próximo miércoles 5 de agosto, por lo que los clientes no podrán realizar gestiones presenciales en ninguna sucursal de la ciudad autónoma. Aun así, varias operaciones seguirán disponibles a través de los canales habilitados por las entidades financieras.

La medida afectará a todas las oficinas bancarias de Ceuta y obligará a quienes necesiten realizar trámites en ventanilla a reorganizar sus gestiones. Mientras dure el cierre, los usuarios deberán recurrir a los servicios que continuarán en funcionamiento.

¿Qué operaciones podrán realizar los clientes durante el cierre?

Los cajeros automáticos permanecerán operativos para retirar efectivo y realizar otras operaciones disponibles según cada entidad. Además, la banca online y las aplicaciones móviles permitirán consultar saldos, efectuar transferencias, pagar recibos y gestionar otros servicios digitales.

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En cambio, las operaciones que requieran atención presencial , como determinadas gestiones de caja, la firma de documentación o la contratación de algunos productos , deberán esperar hasta la reapertura de las sucursales.

¿Por qué cierran los bancos en Ceuta el miércoles 5 de agosto?

El cierre coincide con el festivo local de la Virgen de África, una jornada no laborable incluida en el calendario oficial de Ceuta. Como consecuencia, las entidades financieras suspenden la atención al público durante todo el día.

Cierre de Banco Agrario y Bancolombia por feriado del 12 de enero en Colombia (foto: archivo). Shutterstock

Tras la finalización del festivo, las oficinas retomarán su actividad habitual y volverán a atender a los clientes en sus horarios normales.