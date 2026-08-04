El Gobierno le otorgará una pensión mensual a todas las amas de casa aunque no hayan cotizado nunca (foto: archivo).

En España, el número de amas de casa ha disminuido drásticamente en las últimas dos décadas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2002 había cinco millones de personas en esta situación y en la actualidad ese número se ha reducido a tan solo 2,8 millones. Este cambio refleja una transformación estructural y laboral dentro del país.

No obstante, todavía son muchas las personas que sostienen sus hogares sin recibir salario ni reconocimiento legal o social por su labor. Las tareas domésticas como cuidar a los hijos, atender a personas mayores, limpiar o cocinar son fundamentales para mantener el equilibrio en una familia.

Como consecuencia de que ser ama de casa no es considerado como una forma legítima de empleo, muchas de estas personas llegan a la vejez sin derecho a una pensión contributiva, al no haber cotizado a la Seguridad Social. Sin embargo, una alternativa para este inconveniente son las pensiones no contributivas.

Las amas de casa podrán cobrar las pensiones no contributivas. Shutterstock

¿Qué son las pensiones no contributivas?

Las pensiones no contributivas constituyen una herramienta del Estado destinada a atender a individuos que se hallan en situación de vulnerabilidad económica y que no cumplen con los requisitos para acceder a una pensión contributiva. Estas son prestaciones económicas que el Estado facilita a aquellos que no han cotizado adecuadamente o que, en ciertos casos, nunca lo hicieron.

El propósito de estas pensiones es asegurar un ingreso mínimo que permita satisfacer las necesidades básicas y prevenir las situaciones de exclusión social durante la vejez o en situaciones de discapacidad. Durante el año 2024, la cuantía de la pensión no contributiva se incrementó hasta alcanzar los 7250,60 euros anuales, lo cual equivale a 14 pagas de 517,90 euros cada una.

Estas sumas no son invariables y están sujetas a ajustes en función de las diversas circunstancias familiares y personales del solicitante. No obstante, la concesión de estas pensiones no se realiza de manera automática, siendo imprescindible cumplir con una serie de requisitos y llevar a cabo el trámite correspondiente para su solicitud.

Si cumples con estos requisitos podrás cobrar la pensión por ser ama de casa. Shutterstock

Cómo acceder a la pensión para amas de casa

Uno de los colectivos que más podría beneficiarse de las pensiones no contributivas son las amas de casa, en especial aquellos ciudadanos que, por motivos sociales o familiares, dedicaron su vida al trabajo doméstico sin remuneración.

Para acceder a esta ayuda, las amas de casa deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por la legislación vigente que regula este tipo de prestaciones económicas.

Edad actual y fecha de nacimiento

El solicitante debe alcanzar la edad mínima de 65 años al momento de presentar la solicitud.

Los ingresos anuales no deben superar ciertos límites que serán establecidos por la cantidad de personas que convivan en el hogar.

Si la solicitante vive sola, el máximo permitido es de 7250,60 euros. En caso de convivir con otra persona, el monto será de 12.326,02 euros. Si son tres personas, el umbral se eleva hasta los 17.401,44 euros. Si son cuatro o más miembros, el tope máximo será de 21.032,08 euros.

En situaciones donde el solicitante reside en el mismo hogar que ascendientes o descendientes directos, como progenitores o vástagos, los límites financieros se amplían notablemente.

Si en el hogar conviven dos personas, el importe se eleva hasta 28.834,30 euros anuales.

Para un total de tres personas, el umbral se incrementa a 40.707,25 euros.

En el caso de cuatro o más individuos, el límite anual asciende a 52.580,20 euros.

Cada una de las comunidades tendrá un formulario o procedimiento diferente, por lo que la manera de hacerlo y los pasos dependerán de cada web. Sin embargo, en todas se encontrará un formulario para realizar la solicitud, que se deberá completar con toda la documentación correspondiente.

Al ser una pensión no contributiva, no dependerá directamente del Estado sino de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el ciudadano deberá solicitarlo en la página específica de la comunidad autónoma que habite.

También se deberá probar la cantidad de personas que convivan en la casa del solicitante para poder delimitar los fondos máximos. Una vez hecha la solicitud, los plazos para la resolución pueden ser de entre 3 a 6 meses.