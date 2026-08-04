Lola Herrera, jubilada de 90 años: “Uno, cuando se jubila, necesita tener algo que no sea ir a Benidorm a bailar”

La jubilación no debería entenderse como el final de una etapa, sino como una oportunidad para seguir descubriendo intereses y proyectos. Ese fue el mensaje que dejó la actriz Lola Herrera, quien a sus 90 años compartió una reflexión sobre el paso del tiempo, la curiosidad y la importancia de mantenerse activo.

Durante su participación en las Charlas Generación+, organizadas por la Fundación La Caixa, y en conversación con la periodista Olga Viza, la intérprete habló desde su propia experiencia tras décadas dedicadas a la interpretación.

La actriz explicó que su profesión ha sido una herramienta fundamental para afrontar los momentos difíciles de su vida y defendió que la jubilación debe vivirse con nuevos objetivos, lejos de la idea de limitarse al tiempo libre.

Lola Herrera, jubilada de 90 años: “Uno, cuando se jubila, necesita tener algo que no sea ir a Benidorm a bailar” (foto: archivo).

Lola Herrera explica cómo afrontar la jubilación con nuevos proyectos

A lo largo de la conversación, Lola Herrera aseguró que su carrera ha tenido un papel decisivo para llegar a esta etapa de su vida con ilusión. “Yo creo que he llegado hasta aquí, hasta los 90 años, y mi profesión me ha ayudado muchísimo, porque he canalizado muchos reveses de mi vida a través de otros personajes”, afirmó.

La actriz centró parte de su intervención en la jubilación y en el reto que supone reorganizar la vida cuando termina la etapa laboral. En ese contexto, lanzó una de las frases más comentadas del encuentro: “Uno, cuando se jubila, necesita tener algo que no sea ir a Benidorm a bailar”.

Para Herrera, disponer de tiempo libre no basta. Considera que mantener proyectos, inquietudes o actividades personales es una forma de afrontar esta nueva etapa con motivación y de seguir desarrollándose a nivel personal.

“Con 65 años es jovencísimo”: el mensaje de Lola Herrera sobre esta etapa de la vida

La actriz defendió que la curiosidad no desaparece con la edad y animó a quienes llegan a la jubilación a recuperar antiguos intereses o descubrir otros nuevos.

“Yo creo que todo el mundo tiene curiosidades. No puedo creer que nadie ande por la vida sin curiosidades con 65 años”, afirmó durante las Charlas Generación+.

Según explicó, los 65 años no deberían verse como un punto final, sino como el inicio de una nueva etapa en la que todavía es posible aprender, disfrutar y reorganizar prioridades. En ese sentido, fue rotunda al asegurar: “Con 65 años es jovencísimo”.

Lola Herrera reflexiona sobre el paso del tiempo y la importancia de planificar esta etapa

Lola Herrera, jubilada de 90 años: “Uno, cuando se jubila, necesita tener algo que no sea ir a Benidorm a bailar”. (foto: archivo).

Durante la conversación, Lola Herrera también habló de cómo cambia la percepción del paso del tiempo con la edad.

“El tiempo es más limitado”, explicó la actriz al referirse a una realidad que, según señaló, hace que el cansancio aparezca antes y obligue a organizar mejor el día a día.

Por ello, defendió la necesidad de afrontar la jubilación de forma consciente. “Hay que planificar un poco tu vida”, añadió, insistiendo en que mantener la curiosidad, las actividades y los proyectos personales puede ayudar a vivir esta etapa con mayor plenitud.

Las reflexiones de Lola Herrera ponen el foco en una idea común durante toda su intervención: la jubilación no implica dejar atrás las inquietudes, sino encontrar nuevas razones para seguir avanzando.