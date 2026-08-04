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La jubilación no debería entenderse como el final de una etapa, sino como una oportunidad para seguir descubriendo intereses y proyectos. Ese fue el mensaje que dejó la actriz Lola Herrera, quien a sus 90 años compartió una reflexión sobre el paso del tiempo, la curiosidad y la importancia de mantenerse activo.
Durante su participación en las Charlas Generación+, organizadas por la Fundación La Caixa, y en conversación con la periodista Olga Viza, la intérprete habló desde su propia experiencia tras décadas dedicadas a la interpretación.
La actriz explicó que su profesión ha sido una herramienta fundamental para afrontar los momentos difíciles de su vida y defendió que la jubilación debe vivirse con nuevos objetivos, lejos de la idea de limitarse al tiempo libre.
Lola Herrera explica cómo afrontar la jubilación con nuevos proyectos
A lo largo de la conversación, Lola Herrera aseguró que su carrera ha tenido un papel decisivo para llegar a esta etapa de su vida con ilusión. “Yo creo que he llegado hasta aquí, hasta los 90 años, y mi profesión me ha ayudado muchísimo, porque he canalizado muchos reveses de mi vida a través de otros personajes”, afirmó.
La actriz centró parte de su intervención en la jubilación y en el reto que supone reorganizar la vida cuando termina la etapa laboral. En ese contexto, lanzó una de las frases más comentadas del encuentro: “Uno, cuando se jubila, necesita tener algo que no sea ir a Benidorm a bailar”.
Para Herrera, disponer de tiempo libre no basta. Considera que mantener proyectos, inquietudes o actividades personales es una forma de afrontar esta nueva etapa con motivación y de seguir desarrollándose a nivel personal.
“Con 65 años es jovencísimo”: el mensaje de Lola Herrera sobre esta etapa de la vida
La actriz defendió que la curiosidad no desaparece con la edad y animó a quienes llegan a la jubilación a recuperar antiguos intereses o descubrir otros nuevos.
“Yo creo que todo el mundo tiene curiosidades. No puedo creer que nadie ande por la vida sin curiosidades con 65 años”, afirmó durante las Charlas Generación+.
Según explicó, los 65 años no deberían verse como un punto final, sino como el inicio de una nueva etapa en la que todavía es posible aprender, disfrutar y reorganizar prioridades. En ese sentido, fue rotunda al asegurar: “Con 65 años es jovencísimo”.
Lola Herrera reflexiona sobre el paso del tiempo y la importancia de planificar esta etapa
Durante la conversación, Lola Herrera también habló de cómo cambia la percepción del paso del tiempo con la edad.
“El tiempo es más limitado”, explicó la actriz al referirse a una realidad que, según señaló, hace que el cansancio aparezca antes y obligue a organizar mejor el día a día.
Por ello, defendió la necesidad de afrontar la jubilación de forma consciente. “Hay que planificar un poco tu vida”, añadió, insistiendo en que mantener la curiosidad, las actividades y los proyectos personales puede ayudar a vivir esta etapa con mayor plenitud.
Las reflexiones de Lola Herrera ponen el foco en una idea común durante toda su intervención: la jubilación no implica dejar atrás las inquietudes, sino encontrar nuevas razones para seguir avanzando.