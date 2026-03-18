La presencia de calima o también conocida como “lluvia de sangre” regresa este miércoles a España y vuelve a instalarse sobre el sur peninsular, en el marco de la circulación asociada a la borrasca Therese. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una ligera intrusión de polvo en suspensión procedente del norte de África, que afectará principalmente a zonas del sur y del entorno del mar de Alborán. Este fenómeno atmosférico, habitual en episodios de flujo de aire cálido desde África, se traduce en cielos más opacos, menor visibilidad y un deterioro puntual de la calidad del aire. Aunque en esta ocasión la intensidad será moderada, su impacto se notará en varias regiones del sur peninsular durante la jornada. La previsión oficial indica que la calima se combinará con la nubosidad y con algunos chubascos débiles en áreas del oeste y sur, lo que podría dar lugar a episodios de lluvia con barro en puntos concretos. Este escenario refuerza la sensación de tiempo inestable en contraste con la estabilidad predominante en otras zonas del país. El fenómeno tendrá mayor presencia en el sur peninsular, especialmente en Andalucía oriental, el área del Estrecho y el entorno del mar de Alborán. En estas zonas, la entrada de polvo en suspensión será más evidente y podrá afectar tanto a la visibilidad como a la percepción del cielo, que adoptará tonalidades blanquecinas o anaranjadas. También podrían registrarse efectos más leves en otras áreas del sur y sureste, aunque con menor intensidad. La distribución de la calima dependerá en gran medida de la evolución de los vientos, que transportan estas partículas desde el norte de África hacia la Península. A diferencia de otros episodios más intensos registrados en años recientes, en esta ocasión no se espera una afectación generalizada en todo el país. El fenómeno quedará acotado principalmente a la mitad sur, sin grandes incidencias en el norte ni en el nordeste peninsular. La calima puede provocar molestias en personas con problemas respiratorios, alergias o sensibilidad a la contaminación. Aunque el episodio previsto es leve, se recomienda precaución en grupos vulnerables, especialmente en caso de exposición prolongada al aire libre. En términos cotidianos, uno de los efectos más visibles puede aparecer si coinciden precipitaciones con la presencia de polvo en suspensión. En ese caso, la lluvia puede arrastrar las partículas y dejar depósitos de barro sobre vehículos, ventanas y superficies expuestas. Además, la calidad del aire puede experimentar un empeoramiento puntual, con un aumento de partículas en suspensión. Por este motivo, las autoridades suelen recomendar evitar actividades físicas intensas en exteriores durante los momentos de mayor concentración, aunque en este episodio no se prevén niveles extremos.