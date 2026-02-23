La Luna llena de marzo de 2026 volverá a convertirse en protagonista del calendario astronómico con uno de los plenilunios más simbólicos del año. Conocida como Luna de Gusano, esta fase marca el cambio de estación en el hemisferio norte y, en esta ocasión, estará acompañada por un fenómeno poco frecuente que aumentará su atractivo. En ese sentido, coincidirá con un eclipse lunar total, también llamado “Luna de Sangre”. La Luna alcanzará el 100% de iluminación el martes 3 de marzo de 2026 a las 11:38 GMT/UTC, lo que equivale a las 12:38 horas en España. Aunque el momento exacto se produce al mediodía, cuando no es visible en el cielo español, podrá disfrutarse como completamente iluminada durante las noches del 2, 3 y 4 de marzo, ya que a simple vista parece llena durante unas tres jornadas alrededor del máximo. Desde el punto de vista astronómico, la Luna de Gusano de 2026 se situará en la constelación de Leo, cerca de la estrella brillante Regulus, conocida como el “Pequeño Rey”, según ha detallado el sitio web de astronomía, Star Walk Space. Brillará con máxima intensidad y podrá observarse a simple vista, sin necesidad de equipamiento especial. Por su parte, la NASA ha recomendado elegir lugares oscuros, alejados de la contaminación lumínica, y utilizar binoculares o telescopio para apreciar mejor los detalles de la superficie lunar. El nombre tradicional proviene de América y Europa y está vinculado al cambio de estación. Según ha explicado Star Walk, marzo es el mes en que las lombrices de tierra reaparecen a medida que el suelo comienza a descongelarse tras el invierno. La presencia de lombrices atrae a aves como los petirrojos y se interpreta como una señal natural de que la primavera está cerca. Por eso, esta Luna llena simboliza el deshielo, la renovación y el inicio de un nuevo ciclo estacional. El 3 de marzo de 2026 también se producirá un eclipse total de Luna. Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Sin embargo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España ha explicado que el eclipse no será visible en España, ya que la franja de visibilidad incluye principalmente Norte y Centroamérica, el Pacífico, el este de Asia y Oceanía.