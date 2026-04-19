El tiempo en España durante este domingo, 19 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracterizará por inestabilidad en el norte y nordeste peninsular, con nubes bajas en Galicia y el Cantábrico. Se prevén tormentas y chubascos fuertes en el sistema Ibérico, valle del Ebro y Pirineos, mientras que el resto del país tendrá cielos despejados o con nubes altas. En Canarias, se espera un inicio nublado que tenderá a despejarse. Las temperaturas variarán poco, con ascensos en el norte de Galicia y cambios en las islas canarias. El viento será flojo y variable en el interior, moderado en el Cantábrico y con rachas fuertes en zonas altas de Canarias. El clima en Madrid estará despejado, con nubosidad en aumento por la tarde y posibilidad de chubascos dispersos y tormentas en la Sierra. El clima en Andalucía se caracterizará por cielos con nubes altas y posibles brumas matinales en el litoral, con nubosidad en las sierras orientales y chubascos ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 32 grados, con vientos flojos y rachas fuertes en algunas áreas. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque en el Pirineo habrá nubosidad diurna y chubascos con tormenta por la tarde, que podrían ser localmente fuertes. En el litoral, se esperan intervalos de nubes bajas y posibles bancos de niebla. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 28 grados, con un ligero ascenso y viento flojo variable, predominando la componente sur por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso, aumentando a intervalos nubosos por la tarde. En el sistema Ibérico y el Pirineo, se esperan chubascos con tormenta, que podrían ser localmente fuertes y extenderse a zonas cercanas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 30 grados y el viento será flojo, con intervalos moderados por la tarde. El clima en Asturias será nuboso, con nubes bajas por la mañana y nubosidad de evolución por la tarde. Se esperan chubascos vespertinos, especialmente en áreas montañosas y temperaturas entre 10 y 25 grados, con máximas en ascenso. El viento será moderado en el litoral y flojo en el interior. El clima se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con posibilidad de brumas y algún banco de niebla por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 24 grados, sin cambios significativos o con un ligero ascenso. Habrá viento flojo y brisas costeras. Intervalos de nubes medias y altas a poco nuboso, con baja probabilidad de precipitación débil y alguna tormenta en las islas centrales. Calima significativa en medianías y cumbres de las islas montañosas. Temperaturas mínimas en ascenso en la provincia oriental, con máximas que alcanzarán los 28 ºC y mínimas de 14 ºC. Viento flojo a moderado de componente este en zonas bajas, rolando a componente oeste en las occidentales al final del día y viento moderado a fuerte de componente sur en cumbres y medianías. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 11 y 28 grados y posibilidad de chubascos ocasionales en el interior por la tarde. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso por la mañana, con intervalos de nubes bajas en el extremo nororiental y nubosidad de evolución por la tarde, especialmente en la mitad oriental y en la Cantábrica, donde se esperan chubascos y tormentas, algunas localmente fuertes en zonas de montaña. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 28 grados de máxima, con viento variable flojo que tenderá a suroeste por la tarde, pudiendo haber rachas muy fuertes en áreas de tormenta. El clima se presentará poco nuboso al principio, con nubosidad de evolución diurna, especialmente en el este y en los Sistemas Central e Ibérico, donde se esperan chubascos y posibles tormentas por la tarde. Las temperaturas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso y el viento será flojo, predominando la componente sur. Cielos con intervalos de nubes altas en Madrid, temperaturas entre 15 y 20 grados y levante flojo a moderado. Por otro lado, cielos con intervalos de nubes altas y temperaturas entre 14 y 21 grados en Melilla, con levante flojo a moderado. Se prevén intervalos nubosos con brumas y nieblas, chubascos vespertinos y temperaturas entre 7 y 26 grados. El clima en La Rioja estará poco nuboso por la mañana, con nubosidad en evolución y probables chubascos y tormentas por la tarde, alcanzando temperaturas de hasta 29 grados.