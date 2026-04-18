La inestabilidad vuelve a marcar el pulso del clima en España. La jornada del sábado estará atravesada por tormentas localmente intensas, con posibilidad de granizo y ráfagas de viento muy fuertes, especialmente en amplias zonas del norte peninsular. El escenario meteorológico combina altas presiones en el sur con un sistema inestable en áreas montañosas y mesetas del interior. Esta configuración genera contrastes marcados y favorece la formación de fenómenos severos en distintos puntos del país. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en sistemas como el Central, el Ibérico y los Pirineos, además de la meseta norte y la cordillera Cantábrica. En estas regiones, las tormentas podrían alcanzar intensidad significativa en cortos períodos de tiempo, con episodios de granizo y ráfagas que podrían complicar la circulación y actividades al aire libre. Mientras tanto, otras zonas mantendrán condiciones más estables. El sur peninsular y el área mediterránea continuarán bajo la influencia de tiempo más seco, aunque con presencia de brumas y nieblas matinales en algunos sectores costeros. El foco principal de la inestabilidad estará en la mitad norte del país. Comunidades como Castilla y León, La Rioja y áreas del sistema Ibérico registrarán tormentas que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo. En regiones montañosas como los Pirineos o la cordillera Cantábrica, el desarrollo de nubosidad durante la tarde favorecerá la aparición de chubascos intensos. También se prevén episodios tormentosos en Navarra, Aragón y puntos del interior de Cataluña, aunque con menor extensión. La evolución diurna de las nubes será clave. Durante la mañana predominarán cielos más estables, pero hacia la tarde crecerá la nubosidad que dará lugar a tormentas rápidas e intensas, típicas de primavera. Además de las lluvias, el viento será otro protagonista. Las tormentas podrían generar rachas muy fuertes de forma localizada, especialmente en zonas elevadas y áreas abiertas del interior. En paralelo, Canarias presentará un escenario distinto pero también complejo. La presencia de calima reducirá la visibilidad, mientras que en zonas altas de Tenerife se esperan rachas de viento muy intensas, con temperaturas en ascenso que podrían superar los 30 grados en varias islas. Las temperaturas mostrarán variaciones moderadas. Subirán en buena parte del país, aunque descenderán en sectores del norte. Este contraste térmico, sumado a la humedad, refuerza las condiciones para el desarrollo de tormentas severas en las regiones más afectadas.