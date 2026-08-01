Este domingo, 2 de agosto de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 106.2 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -491 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 2 de agosto?

Para el domingo, 2 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 205,23 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 205.23 euros De 21:00 a 22:00 198.59 euros De 23:00 a 24:00 198.49 euros De 20:00 a 21:00 183.88 euros De 7:00 a 8:00 180.96 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 2 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,22 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 -0.22 euros De 12:00 a 13:00 -0.11 euros De 14:00 a 15:00 -0.09 euros De 11:00 a 12:00 -0.03 euros De 15:00 a 16:00 -0.01 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 177.69 De 1:00 a 2:00 173.54 De 2:00 a 3:00 172.94 De 3:00 a 4:00 170.9 De 4:00 a 5:00 168.01 De 5:00 a 6:00 170.19 De 6:00 a 7:00 170.99 De 7:00 a 8:00 180.96 De 8:00 a 9:00 137.86 De 9:00 a 10:00 49.77 De 10:00 a 11:00 0.4 De 11:00 a 12:00 -0.03 De 12:00 a 13:00 -0.11 De 13:00 a 14:00 -0.22 De 14:00 a 15:00 -0.09 De 15:00 a 16:00 -0.01 De 16:00 a 17:00 0.0 De 17:00 a 18:00 2.07 De 18:00 a 19:00 51.76 De 19:00 a 20:00 135.92 De 20:00 a 21:00 183.88 De 21:00 a 22:00 198.59 De 22:00 a 23:00 205.23 De 23:00 a 24:00 198.49

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 0,18%, lo que supone -13 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 55,01% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: