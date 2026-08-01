En esta noticia
Este domingo, 2 de agosto de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 106.2 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -491 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 2 de agosto?
Para el domingo, 2 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 205,23 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|205.23 euros
|De 21:00 a 22:00
|198.59 euros
|De 23:00 a 24:00
|198.49 euros
|De 20:00 a 21:00
|183.88 euros
|De 7:00 a 8:00
|180.96 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 2 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,22 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|-0.22 euros
|De 12:00 a 13:00
|-0.11 euros
|De 14:00 a 15:00
|-0.09 euros
|De 11:00 a 12:00
|-0.03 euros
|De 15:00 a 16:00
|-0.01 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|177.69
|De 1:00 a 2:00
|173.54
|De 2:00 a 3:00
|172.94
|De 3:00 a 4:00
|170.9
|De 4:00 a 5:00
|168.01
|De 5:00 a 6:00
|170.19
|De 6:00 a 7:00
|170.99
|De 7:00 a 8:00
|180.96
|De 8:00 a 9:00
|137.86
|De 9:00 a 10:00
|49.77
|De 10:00 a 11:00
|0.4
|De 11:00 a 12:00
|-0.03
|De 12:00 a 13:00
|-0.11
|De 13:00 a 14:00
|-0.22
|De 14:00 a 15:00
|-0.09
|De 15:00 a 16:00
|-0.01
|De 16:00 a 17:00
|0.0
|De 17:00 a 18:00
|2.07
|De 18:00 a 19:00
|51.76
|De 19:00 a 20:00
|135.92
|De 20:00 a 21:00
|183.88
|De 21:00 a 22:00
|198.59
|De 22:00 a 23:00
|205.23
|De 23:00 a 24:00
|198.49
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 0,18%, lo que supone -13 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 55,01% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 1.242 %
- Nuclear: 1.931 %
- Ciclo combinado: 2.113 %
- Solar fotovoltaica: 3.209 %
- Congeneración: 455 %
- Hidráulica: 693 %
- Carbón: 0 %
- Térmica renovable: 1,46 %
- Solar térmica: 2,11 %
- Fuel y gas: 0 %