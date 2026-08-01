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Este domingo, 2 de agosto de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 106.2 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -491 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 2 de agosto?

Para el domingo, 2 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 205,23 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 205.23 euros 
De 21:00 a 22:00  198.59 euros 
De 23:00 a 24:00  198.49 euros 
De 20:00 a 21:00 183.88 euros 
De 7:00 a 8:00 180.96 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 2 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,22 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 13:00 a 14:00 -0.22 euros 
De 12:00 a 13:00  -0.11 euros 
De 14:00 a 15:00  -0.09 euros 
De 11:00 a 12:00  -0.03 euros 
De 15:00 a 16:00  -0.01 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00177.69
De 1:00 a 2:00173.54
De 2:00 a 3:00172.94
De 3:00 a 4:00170.9
De 4:00 a 5:00168.01
De 5:00 a 6:00170.19
De 6:00 a 7:00170.99
De 7:00 a 8:00180.96
De 8:00 a 9:00137.86
De 9:00 a 10:0049.77
De 10:00 a 11:000.4
De 11:00 a 12:00-0.03
De 12:00 a 13:00-0.11
De 13:00 a 14:00-0.22
De 14:00 a 15:00-0.09
De 15:00 a 16:00-0.01
De 16:00 a 17:000.0
De 17:00 a 18:002.07
De 18:00 a 19:0051.76
De 19:00 a 20:00135.92
De 20:00 a 21:00183.88
De 21:00 a 22:00198.59
De 22:00 a 23:00205.23
De 23:00 a 24:00198.49
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 0,18%, lo que supone -13 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 55,01% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

  • Eólica: 1.242 %
  • Nuclear: 1.931 %
  • Ciclo combinado: 2.113 %
  • Solar fotovoltaica: 3.209 %
  • Congeneración: 455 %
  • Hidráulica: 693 %
  • Carbón: 0 %
  • Térmica renovable: 1,46 %
  • Solar térmica: 2,11 %
  • Fuel y gas: 0 %