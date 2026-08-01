Al fallecer un ser querido, no solo se enfrenta la angustia, sino que también emergen las responsabilidades legales. En tal circunstancia, los herederos deben decidir si aceptan la herencia, ya que el impacto fiscal puede convertir lo que inicialmente parecía una bendición en una nueva preocupación.

Por tanto, el proceso de solicitud de una herencia se encuentra sujeto al Impuesto de Sucesiones, el cual grava el incremento patrimonial recibido por legado u otros títulos sucesorios.

En España, todos los herederos deben pagarlo para poder disponer legalmente de los bienes heredados. Esta obligación es aplicable sin consideración al lugar en que se encuentren los bienes o el lugar de residencia del fallecido.

En caso de que los herederos no dispongan de fondos disponibles, tienen la opción de utilizar parte del dinero de la propia herencia, siempre que el testamento estipule que el tercio de libre disposición será destinado a dicho pago.

Adiós a las Sucesiones: los herederos pueden eludir el pago si en el testamento se incluye esta cláusula.

Sucesiones: documentos esenciales para que herederos reciban

En primer lugar, el Banco de España, a través de su portal oficial, ha ofrecido a los herederos las directrices precisas para llevar a cabo este procedimiento. Es esencial que soliciten:

El certificado de defunción del causante.

El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad.

Una copia autorizada del testamento más reciente o, en su defecto, la declaración de herederos abintestato.

Una vez que se haya reunido la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de vital importancia:

El documento de adjudicación y partición de la herencia.

La justificación del pago del impuesto sobre sucesiones, o la correspondiente exención.

En relación a este aspecto, tal como ha determinado el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto".

Proceso para pagar el Impuesto de Sucesiones

La acreditación del pago o la exención del impuesto constituyen un requisito esencial para la disponibilidad de los fondos. La normativa vigente otorga a las entidades bancarias la facultad de autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el propósito de cumplir con la obligación tributaria.

Para proceder con el pago, basta con presentar la solicitud en la entidad financiera. Una vez que se haya presentado la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la comunidad autónoma correspondiente.

Por último, este cheque es emitido con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente para el pago del impuesto.

Impuesto de Sucesiones: Claves para evitarlo legalmente

Existen exenciones y reducciones que varían según la comunidad autónoma en la que se gestione la herencia.

En ciertas circunstancias, los herederos pueden eludir el pago directo del impuesto. Si el testamento incluye la cláusula que destina el tercio de libre disposición al abono del tributo, los herederos no deberán recurrir a sus propios recursos.