La convivencia en comunidades de propietarios presenta anualmente nuevos focos de conflicto, siendo el ruido una de las principales causas. Entre estos, los ladridos constantes de un perro generan tensiones cuando perturban el descanso o la tranquilidad del edificio.

La Ley de Propiedad Horizontal ofrece herramientas para abordar estas situaciones. Uno de los preceptos que sirve de apoyo legal es el artículo 6, el cual habilita a la comunidad a establecer normas internas de convivencia a través de sus estatutos.

El texto legal estipula que la junta de propietarios puede aprobar regulaciones sobre el uso de los inmuebles y los elementos comunes, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.

Si los estatutos incluyen disposiciones sobre ruidos, tenencia de animales o actividades molestas, la comunidad posee una base normativa para exigir el cese de conductas que perjudiquen al resto de los vecinos.

La regulación no se limita a ese aspecto. El artículo 7.2 de la misma norma prevé acciones frente a actividades molestas, insalubres o perturbadoras. En este contexto, los ladridos reiterados que exceden la tolerancia razonable en un entorno residencial pueden ser considerados una alteración de la convivencia.

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Qué dice el artículo 6 de la ley de propiedad horizontal

El artículo 6 establece la facultad de la comunidad para establecer estatutos propios. Estas normas internas pueden regular aspectos cotidianos como horarios de utilización de áreas comunes, instalación de determinados elementos o restricciones en materia de ruidos.

En la práctica, si el edificio cuenta con reglas específicas sobre animales domésticos o niveles de ruido, la comunidad puede invocarlas ante un incumplimiento. No se busca prohibir la tenencia de mascotas de manera arbitraria, sino asegurar que su presencia no comprometa derechos fundamentales como el descanso .

La eficacia de estos estatutos se fundamenta en su aprobación según las mayorías requeridas por la ley y su inscripción cuando sea necesaria. Una vez en vigor, son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios y ocupantes, incluidos aquellos que arrendan una vivienda.

Una nueva investigación sugiere que algunos perros inteligentes pueden ampliar su vocabulario al escuchar conversaciones. Foto: ilustración de Gemini.

Qué hacer ante ladridos constantes en la comunidad

El primer paso suele consistir en la vía amistosa. El diálogo directo con el propietario del animal permite exponer el problema y buscar soluciones, tales como el adiestramiento, medidas de aislamiento o cambios en la rutina del perro.

Si la situación persiste, el presidente de la comunidad, con la debida autorización de la junta, puede requerir formalmente el cese de la actividad molesta. Este requerimiento deja constancia de la queja y facilita posibles actuaciones futuras.

Cuando no existe respuesta o el conflicto se agrava, la comunidad puede acudir a los tribunales. El juez evaluará la frecuencia e intensidad del ruido, la existencia de denuncias previas, informes acústicos y el eventual incumplimiento de normas internas o municipales.

De manera paralela, los afectados pueden recurrir a ordenanzas locales sobre ruidos o a la normativa de protección animal, la cual establece límites horarios y obligaciones para los propietarios.