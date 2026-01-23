La llegada de la borrasca Ingrid activa un nuevo episodio de tiempo adverso en buena parte de España. El temporal atlántico, reforzado por una masa de aire polar, dejará precipitaciones generalizadas, un notable descenso de las temperaturas y un aumento del riesgo por viento, nieve y fenómenos costeros, especialmente en el norte peninsular y el entorno del Estrecho.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, el viernes estará marcado por lluvias persistentes en Galicia y el sur peninsular, rachas muy fuertes de viento y un progresivo desplome de la cota de nieve.

El escenario mantiene activos avisos de nivel rojo, naranja y amarillo en amplias zonas del país, con especial incidencia en los litorales atlántico y cantábrico.

El avance del frente frío provocará además un empeoramiento del estado de la mar, heladas en áreas del interior y nevadas que podrían alcanzar zonas habitualmente poco afectadas, como la meseta norte e incluso puntos de la meseta sur.

¿Dónde se concentrará el impacto más severo del temporal?

Galicia vuelve a situarse en el epicentro del episodio meteorológico. El litoral gallego mantiene el aviso rojo por riesgo extraordinario debido al fuerte oleaje y las rachas intensas de viento, mientras que en el interior se esperan lluvias persistentes y nevadas que podrían descender por debajo de los 500 metros, con especial incidencia en la provincia de Lugo.

El Cantábrico tampoco queda al margen. Asturias, Cantabria y el País Vasco permanecen bajo aviso naranja por fenómenos costeros y viento, con precipitaciones débiles a moderadas y una cota de nieve que caerá hasta los 500-700 metros. En estas comunidades, las heladas afectarán sobre todo a zonas de montaña y valles interiores.

En el sur, el entorno del Estrecho registrará precipitaciones localmente fuertes, con posibilidad de tormentas y granizo pequeño en Andalucía occidental. El viento alcanzará rachas muy intensas, complicando la navegación y las actividades al aire libre.

¿Cómo evolucionarán las temperaturas y la nieve en las próximas horas?

Tras el paso del frente, la entrada de aire polar marcará un descenso térmico generalizado, más acusado en el cuadrante noroeste.

Las temperaturas máximas caerán en la mayor parte de la Península, mientras que en el sureste y Baleares se esperan ligeros repuntes diurnos.

La cota de nieve experimentará una bajada significativa. En el norte y oeste peninsular descenderá hasta los 600-800 metros, con posibilidad de situarse incluso por debajo de los 500 metros en Galicia. En el sureste, la nieve aparecerá a partir de los 1000-1300 metros, afectando a sistemas montañosos del tercio oriental.

Las heladas se mantendrán en la meseta norte y en áreas elevadas de la mitad norte, con intensidad moderada y puntualmente fuerte en el Pirineo. En Canarias, el tiempo se mantendrá más estable, aunque el viento del norte se intensificará con rachas muy fuertes en las islas occidentales y zonas de cumbre.