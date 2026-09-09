Arturo Pérez-Reverte presentó en 2021 El italiano, una novela ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. La historia transcurre entre 1942 y 1943, en Gibraltar y la bahía de Algeciras, y combina hechos históricos con personajes de ficción.

Durante una entrevista con Carlos Alsina, el escritor explicó la personalidad de Elena María Arbués, una librera española que ocupa un papel central en la trama. La protagonista encuentra a un joven italiano herido en la playa y decide involucrarse en una historia marcada por el espionaje, la guerra y el peligro.

Qué dijo Pérez-Reverte sobre las mujeres en El italiano

Elena María Arbués encuentra al soldado italiano después de que un barco arda en la bahía. El joven aparece vestido con un traje de caucho negro y se encuentra al borde de la muerte. La mujer entiende que no está ante una escena común y decide ayudarlo.

Pérez-Reverte explicó que Elena reconoce en ese hombre la figura de un héroe a través de sus lecturas clásicas. En la entrevista, relacionó ese momento con Ulises, el personaje de La Odisea que emprende un largo viaje después de la guerra de Troya.

La protagonista no actúa solo por amor. También la mueven el rencor, el desafío y su rechazo a la arrogancia británica en la zona. La guerra aparece como un asunto reservado a los hombres, pero Elena decide entrar en ese territorio y enfrentarse a sus propias reglas.

El escritor describió a la mujer como un personaje capaz de actuar con rapidez cuando toma una decisión. Su participación no queda limitada al papel de acompañante del soldado. A lo largo de la novela, ella adquiere un lugar propio dentro de la acción.

La historia transcurre entre 1942 y 1943, en Gibraltar y la bahía de Algeciras, y combina hechos históricos con personajes de ficción

¿Quién es Elena María Arbués?

Elena es una librera española que vive en la zona de Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial. Su relación con los libros le permite interpretar los hechos que ocurren a su alrededor mediante referencias literarias. Antes de conocer al italiano, ya tiene una idea formada sobre los héroes y las aventuras.

El encuentro con el buceador cambia su rutina. El hombre forma parte de una operación secreta contra la flota inglesa y llega hasta la costa después de una misión peligrosa. Elena decide ocultarlo y protegerlo, aunque esa elección puede ponerla en riesgo.

La novela presenta a la protagonista dentro de un escenario dominado por hombres. Los militares, los espías y los combatientes ocupan el espacio público de la guerra. Elena, en cambio, comienza desde un lugar civil y cotidiano, pero termina participando en una operación que la obliga a tomar decisiones cada vez más difíciles.

Pérez-Reverte señaló que el personaje acaba convertido también en una figura heroica. La mirada de Elena transforma al soldado en héroe, pero su propia conducta hace que ella adquiera esa condición dentro de la historia.

El episodio histórico que inspiró la novela

El italiano se basa en una operación real desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. El episodio estuvo protagonizado por buceadores de combate italianos que atacaron barcos británicos en Gibraltar.

Los hombres utilizaban medios submarinos y actuaban durante la noche. Su objetivo era acercarse a los buques enemigos y colocar cargas explosivas. Según la información difundida sobre la novela, la operación provocó daños en catorce barcos.

Pérez-Reverte explicó que consultó informes elaborados por los propios marineros después de cada misión. Esos documentos describían el frío, la oscuridad, el cansancio y la tensión de regresar a la superficie después de atravesar aguas controladas por el enemigo.

La historia combina esos datos con situaciones y personajes imaginados. El marco militar pertenece a un episodio histórico, mientras que la relación entre Elena y el soldado italiano forma parte de la construcción narrativa del autor.

El escritor también destacó que los combatientes fueron olvidados con el paso del tiempo. La novela recupera sus acciones y las coloca dentro de una trama de aventuras, espionaje y romance. La figura de Elena permite observar ese conflicto desde una perspectiva distinta a la de los soldados.

La obra mantiene varios elementos habituales de la narrativa de Pérez-Reverte: personajes enfrentados a situaciones límite, referencias literarias, códigos de honor y escenarios atravesados por la violencia. En este caso, la acción se desarrolla en el Mediterráneo durante una guerra que convirtió el estrecho de Gibraltar en una zona estratégica.