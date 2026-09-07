Se viene el diluvio histórico con viento el sábado 5 y domingo 6: posible caída de granizo, descenso de temperaturas y fuertes ráfagas de viento.

España encara el inicio de la semana con temperaturas todavía muy elevadas, pero la situación meteorológica cambiará de forma notable a partir del miércoles.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé dos escenarios bien diferenciados: primero, la continuidad del episodio cálido que afecta a buena parte del país; después, un aumento de la inestabilidad por la llegada de una DANA, con chubascos, tormentas y posibilidad de granizo.

Este lunes 7 de septiembre , AEMET mantiene avisos naranjas por temperaturas máximas en Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla, además de Gran Canaria y Lleida. En el valle del Guadalquivir, los termómetros rozarán o superarán los 40 grados.

También permanecen activos numerosos avisos amarillos por calor en distintas comunidades, mientras que las tormentas tendrán por ahora un alcance muy localizado.

¿Hasta cuándo continuará el calor en España?

Durante este lunes y el martes, el calor seguirá como principal protagonista en buena parte del este, centro y sur de la Península, además de Baleares. Las máximas permanecerán por encima de los 36 grados en numerosas zonas y volverán a superar los 40 grados en puntos del valle del Guadalquivir.

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La situación será especialmente intensa en Andalucía, donde varias provincias permanecen bajo aviso naranja por temperaturas máximas. A estos avisos se suman otros de nivel amarillo en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias.

La inestabilidad tendrá una presencia mucho más limitada durante las primeras jornadas de la semana. AEMET mantiene un aviso amarillo por tormentas en el Levante de Mallorca, donde los chubascos pueden aparecer junto con rachas fuertes de viento.

¿Cuándo llegará el cambio de tiempo y dónde lloverá más?

El cambio de escenario llegará el miércoles 9 de septiembre, cuando se espera un descenso térmico generalizado en amplias zonas del país. Aunque las temperaturas continuarán por encima de los valores habituales para estas fechas, perderán parte de la intensidad registrada durante el comienzo de la semana.

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La entrada de una DANA (depresión aislada en niveles altos) favorecerá un aumento de la inestabilidad. AEMET prevé chubascos y tormentas dispersos en el noroeste y el centro-norte peninsular, con mayor intensidad durante las horas centrales del día.

Las tormentas más fuertes podrían concentrarse en el área cantábrica, el alto Ebro, el norte del sistema Ibérico y el este de la meseta Norte. En estas zonas existe posibilidad de granizo y rachas de viento muy intensas.

La inestabilidad podría mantenerse durante el jueves y las jornadas posteriores, con nuevos chubascos y tormentas que afectarían sobre todo al tercio norte y al este peninsular.