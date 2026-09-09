Las herencias pueden convertirse en un proceso especialmente complejo cuando una persona fallece sin hijos y tampoco dejó instrucciones sobre cómo repartir sus bienes. Una de las dudas más habituales en estos casos es qué ocurre con sus hermanos y sobrinos.

Aunque muchas personas asocian una herencia únicamente con hijos, padres o cónyuges, los sobrinos pueden heredar en España. La forma en que reciben los bienes dependerá, entre otros factores, de si existe testamento y de qué otros familiares sobreviven al fallecido.

Así lo explica María López-Escobar, abogada especializada en herencias de Vilches Abogados Madrid: “Si no hay testamento, los sobrinos pueden heredar pero se aplica la sucesión intestada”. En estos casos, es la ley la que establece el orden en el que son llamados los familiares a la herencia.

María López-Escobar, abogada de herencias: “Si no hay testamento, los sobrinos pueden heredar pero se aplica la sucesión intestada”

Cuándo los sobrinos pueden heredar de un tío en España

Si existe testamento, los sobrinos pueden heredar porque el fallecido puede incluirlos entre los beneficiarios de su patrimonio. Sin embargo, esa libertad no siempre es absoluta, ya que deben respetarse los derechos que el Código Civil reserva a los herederos forzosos cuando existan.

Por tanto, una persona puede decidir dejar determinados bienes o parte de su patrimonio a sus sobrinos dentro de los límites legales aplicables a su situación familiar. La existencia de descendientes, ascendientes o cónyuge puede condicionar qué parte de la herencia puede distribuir libremente.

El escenario cambia cuando existe una herencia sin testamento. En ese caso no se aplican las preferencias personales que pudiera haber tenido el fallecido, sino las reglas de la sucesión intestada establecidas por el Código Civil.

La regla general es que el pariente de grado más próximo excluye al más remoto, salvo en aquellos supuestos en los que legalmente opera el derecho de representación. Esta excepción es especialmente importante para entender por qué los sobrinos pueden heredar aunque exista otro hermano vivo del fallecido.

Herencia sin testamento: qué es el derecho de representación de los sobrinos

El derecho de representación permite que determinados familiares ocupen jurídicamente el lugar que habría correspondido a otra persona en una herencia. El Código Civil establece que los representantes no heredan más de lo que habría heredado la persona a la que representan.

En el caso de los hermanos y sobrinos, este mecanismo puede ser decisivo. Los sobrinos pueden heredar por representación cuando ocupan el lugar de su padre o madre, hermano del fallecido, en los supuestos contemplados por la legislación.

Esto significa que en una herencia sin testamento no siempre basta con comprobar si queda algún hermano vivo. También hay que determinar si existían otros hermanos del fallecido que murieron antes y dejaron hijos, porque esos sobrinos pueden entrar en el reparto mediante el derecho de representación.

Cuando se produce la representación, el reparto se realiza por estirpes. En términos sencillos, los sobrinos reciben conjuntamente la parte que habría correspondido a su progenitor, en lugar de recibir necesariamente la misma cantidad que el hermano superviviente.

El ejemplo que explica cómo se reparte una herencia entre hermanos y sobrinos

Un ejemplo permite comprender mejor la sucesión intestada. Supongamos que una persona fallece sin testamento y, llegado el llamamiento a los colaterales, deja un hermano vivo y otro hermano que murió anteriormente y tenía dos hijos.

En este supuesto, la herencia no pasa automáticamente en su totalidad al hermano superviviente. Los sobrinos pueden heredar mediante el derecho de representación, ocupando el lugar que habría correspondido a su padre o madre fallecido.

El Código Civil establece específicamente que, cuando concurren hermanos con hijos de hermanos, los primeros heredan por cabezas y los segundos por estirpes. Es decir, el hermano vivo recibe directamente su parte, mientras los sobrinos se reparten entre ellos la porción correspondiente a su progenitor.

Si, por ejemplo, el fallecido tenía únicamente esos dos hermanos como ramas familiares relevantes para ese llamamiento, la lógica del reparto supone que una rama corresponde al hermano vivo y la otra a los descendientes del hermano premuerto. Los hijos de este último dividirían entre ellos la parte que habría recibido su progenitor.

Qué familiares tienen prioridad si una persona muere sin testamento

Que los sobrinos pueden heredar no significa que sean automáticamente los primeros llamados a cualquier herencia sin testamento. La sucesión intestada establece un orden legal que debe respetarse antes de llegar a determinados familiares colaterales.

El Código Civil concede prioridad a determinadas relaciones familiares. Además, el cónyuge superviviente, cuando concurren las circunstancias previstas legalmente y a falta de descendientes y ascendientes, sucede antes que los parientes colaterales.

Dentro de la línea colateral, los hermanos y los hijos de hermanos tienen una posición especialmente relevante. El artículo 946 del Código Civil establece que los hermanos e hijos de hermanos suceden con preferencia a los demás colaterales.

Por eso, saber simplemente que una persona tiene sobrinos no permite determinar por sí solo quién recibirá sus bienes. Para establecer si los sobrinos pueden heredar, hay que analizar qué familiares sobreviven al fallecido y aplicar el orden correspondiente de la sucesión intestada.

Qué ocurre si solamente quedan sobrinos como herederos

María López-Escobar, abogada de herencias: “Si no hay testamento, los sobrinos pueden heredar pero se aplica la sucesión intestada”

Existe otra situación importante: que no haya hermanos vivos y los sobrinos sean quienes concurran a la herencia. El Código Civil contempla expresamente esta posibilidad dentro de las reglas aplicables a hermanos e hijos de hermanos.

El artículo 927 distingue entre los sobrinos que concurren con sus tíos y aquellos casos en los que concurren solos. Cuando participan junto con hermanos del fallecido, entran por representación; cuando concurren únicamente hijos de hermanos, la legislación establece el reparto correspondiente entre ellos.

Esto demuestra que los sobrinos pueden heredar directamente en una herencia sin testamento, aunque el resultado concreto dependerá de la composición familiar existente en el momento del fallecimiento.

Por ello, la clave no es únicamente comprobar si existe o no testamento. También es necesario reconstruir las relaciones familiares y determinar qué grado de parentesco corresponde a cada posible heredero antes de efectuar el reparto de la herencia.