Una fuerte tormenta afecta este lunes a amplias zonas de España. La AEMET mantiene activas varias alertas por lluvias intensas, nevadas, viento y oleaje en distintas provincias del país. El episodio está vinculado al avance de la borrasca Harry y al desplazamiento de una dana hacia el Mediterráneo occidental.
El fenómeno deja un escenario de alta inestabilidad atmosférica. Las precipitaciones más importantes se concentran en el nordeste peninsular y Baleares. También se registran rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo y riesgo de aludes en zonas de montaña.
Dónde lloverá con más fuerza hoy en el país
La fuerte tormenta concentra las lluvias intensas más persistentes en Cataluña. Girona es la provincia más afectada, con acumulados que pueden alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en doce horas, según la AEMET.
También se esperan precipitaciones muy abundantes en el Ampurdán y el litoral sur de Girona. En estas zonas, la alerta es naranja por riesgo importante. El episodio puede generar inundaciones puntuales y problemas en áreas urbanas y rurales.
Fuera del nordeste, la fuerte tormenta deja lluvias destacadas en Baleares, especialmente en la sierra de Tramontana. En Galicia y el Cantábrico, las precipitaciones serán más débiles, asociadas al paso de un frente atlántico.
Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España
La AEMET mantiene activas alertas en seis comunidades autónomas por la fuerte tormenta. Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran en nivel naranja, el segundo más alto de la escala.
En Aragón y la Comunidad Valenciana, el principal riesgo son las nevadas. En zonas como Gúdar, Maestrazgo y el interior norte de Castellón se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros de nieve. La situación afecta a varias provincias del país.
Cataluña suma además alerta naranja por temporal marítimo. Se prevén olas de entre 8 y 10 metros y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el litoral. Baleares, Galicia, Canarias y Melilla permanecen en nivel amarillo.
Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma
- Galicia: Cielos nubosos con lluvias débiles a moderadas, más frecuentes en la mitad norte. Nieve desde 900 a 1.000 metros.
- Asturias: Nubosidad variable y chubascos dispersos, sobre todo en el oeste. Nieve a partir de 900 metros en la cordillera.
- Cantabria: Intervalos nubosos con lluvias débiles por la tarde. Cota de nieve en torno a 1.000 metros.
- País Vasco: Cielos nubosos y precipitaciones débiles. Nieve desde 1.100 a 1.300 metros.
- Castilla y León: Nuboso con lluvias débiles en zonas de montaña. Nieve bajando de 1.300 a 800 metros al final del día.
- Navarra: Cielo cubierto con lluvias débiles. Nieve desde 1.300 metros, bajando por la tarde.
- La Rioja: Nuboso con precipitaciones débiles en la Ibérica. Nieve entre 1.100 y 1.300 metros.
- Aragón: Muy nuboso con lluvias y nevadas importantes en el este de Teruel. Nieve desde 1.000 a 1.400 metros.
- Cataluña: Cielo cubierto con lluvias persistentes y localmente fuertes. Nieve desde 1.400 a 1.600 metros. Viento fuerte en el litoral.
- Extremadura: Poco nuboso, sin lluvias significativas. Posibles nieblas matinales y heladas débiles.
- Comunidad de Madrid: Cielos cubiertos con lluvias débiles en la sierra. Nieve desde 1.000 a 1.200 metros.
- Castilla-La Mancha: Nuboso en el nordeste con lluvias débiles. Nieve en torno a 1.200 metros.
- Comunidad Valenciana: Muy nuboso con lluvias persistentes en el norte. Nieve desde 1.000 a 1.400 metros en el interior.
- Región de Murcia: Cielos nubosos con chubascos aislados. Viento moderado del noroeste.
- Baleares: Nuboso con lluvias y tormentas, localmente fuertes. Viento intenso y mala mar.
- Andalucía: Poco nuboso, con lluvias débiles en el tercio oriental al final del día. Nieve por encima de 1.000 metros.
- Canarias: Nuboso en el norte con lluvias débiles. Viento del nordeste fuerte y mala mar.