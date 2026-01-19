Cómo estará el clima en España este miércoles 14 de enero (foto: Pexels).

Una fuerte tormenta afecta este lunes a amplias zonas de España. La AEMET mantiene activas varias alertas por lluvias intensas, nevadas, viento y oleaje en distintas provincias del país. El episodio está vinculado al avance de la borrasca Harry y al desplazamiento de una dana hacia el Mediterráneo occidental.

El fenómeno deja un escenario de alta inestabilidad atmosférica. Las precipitaciones más importantes se concentran en el nordeste peninsular y Baleares. También se registran rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo y riesgo de aludes en zonas de montaña.

Dónde lloverá con más fuerza hoy en el país

La fuerte tormenta concentra las lluvias intensas más persistentes en Cataluña. Girona es la provincia más afectada, con acumulados que pueden alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en doce horas, según la AEMET.

También se esperan precipitaciones muy abundantes en el Ampurdán y el litoral sur de Girona. En estas zonas, la alerta es naranja por riesgo importante. El episodio puede generar inundaciones puntuales y problemas en áreas urbanas y rurales.

Fuera del nordeste, la fuerte tormenta deja lluvias destacadas en Baleares, especialmente en la sierra de Tramontana. En Galicia y el Cantábrico, las precipitaciones serán más débiles, asociadas al paso de un frente atlántico.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La AEMET mantiene activas alertas en seis comunidades autónomas por la fuerte tormenta . Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran en nivel naranja , el segundo más alto de la escala.

En Aragón y la Comunidad Valenciana, el principal riesgo son las nevadas. En zonas como Gúdar, Maestrazgo y el interior norte de Castellón se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros de nieve. La situación afecta a varias provincias del país.

Cataluña suma además alerta naranja por temporal marítimo. Se prevén olas de entre 8 y 10 metros y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el litoral. Baleares, Galicia, Canarias y Melilla permanecen en nivel amarillo.

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma