La Comunidad Valenciana afronta este sábado un episodio de viento excepcional que ha llevado a activar la alerta roja en la provincia de Castellón, con rachas que pueden superar los 140 kilómetros por hora. En Valencia y Alicante rige la alerta naranja por vientos de hasta 100 km/h, en un contexto que ha obligado a suspender actividades, cerrar espacios públicos y reforzar los dispositivos de emergencia. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles para advertir del riesgo y pedir prudencia máxima. Las autoridades recomiendan no salir de casa salvo que resulte imprescindible, evitar desplazamientos por carretera y no realizar llamadas innecesarias al 112, con el objetivo de no saturar el servicio. Numerosos ayuntamientos han reunido a sus Centros de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) y han activado los planes locales de emergencia. Entre las decisiones adoptadas figura el cierre de parques, jardines y cementerios, la suspensión de actividades deportivas y el aplazamiento de mercados y celebraciones previstas para el fin de semana. En Castellón capital se han cancelado todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento, incluidos los carnavales del Grao y los eventos deportivos en interior y exterior. En Almassora se ha aplazado la Feria del Libro, se ha suspendido el riego de árboles en la vía pública para reducir el riesgo de caída y se ha previsto un dispositivo especial de limpieza viaria para el domingo. En Alicante se ha clausurado el castillo de Santa Bárbara, se han suspendido entrenamientos de deporte escolar y se ha cerrado un circo instalado en una avenida. También se han aplazado carnavales en municipios como Elche, Torrevieja, El Campello o Villar del Arzobispo. El viento ha provocado las primeras incidencias antes del momento de mayor intensidad. Una línea aérea de media tensión de Iberdrola en Monte Picayo, en Sagunto, ha dejado sin suministro eléctrico a unos 125 clientes desde primera hora de la tarde. La compañía trabaja en la localización exacta de la avería para restablecer el servicio. Los bomberos han atendido decenas de intervenciones relacionadas con la caída de árboles, ramas y cables. En la provincia de Valencia se han registrado más de medio centenar de servicios entre el Consorcio provincial y los efectivos municipales, mientras en Castellón se han producido actuaciones puntuales por desprendimientos y objetos desplazados por el viento. La Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el puerto a las entradas y salidas de barcos ante las condiciones meteorológicas adversas. Las rachas han alcanzado en las últimas horas los 82 kilómetros por hora en Alcoy, 81 en Utiel y más de 70 en varios puntos del territorio, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Las autoridades insisten en extremar la precaución y permanecer atentos a la evolución de las alertas durante las próximas horas.