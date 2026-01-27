La borrasca Joseph pone en alerta a varias comunidades de España por lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo marítimo, con avisos naranjas y un acusado descenso de temperaturas.

España afronta un nuevo episodio de meteorología adversa marcado por la llegada de la borrasca Joseph, que dejará lluvias generalizadas, vientos intensos, nevadas y un notable empeoramiento del estado del mar en amplias zonas del país. La situación mantiene en alerta a gran parte del territorio, con especial atención en varias comunidades bajo aviso naranja por riesgo importante.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el temporal estará impulsado por una intensa circulación atlántica que afectará de lleno a la península. El paso del frente frío provocará precipitaciones persistentes, un descenso térmico generalizado y rachas de viento que, en algunos puntos, podrían alcanzar valores muy elevados, con impacto directo en el tráfico, el litoral y las zonas de montaña.

Las lluvias generalizadas pueden provocar acumulaciones significativas en pocas horas, especialmente en el oeste peninsular y el sur. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué zonas están en alerta naranja por la borrasca Joseph

La borrasca mantiene seis comunidades autónomas en nivel naranja, el segundo más alto de la escala de avisos meteorológicos. Andalucía se encuentra en esta situación por lluvias intensas y temporal marítimo, con especial incidencia en el litoral y las sierras Béticas. Castilla y León también está en naranja por precipitaciones persistentes, especialmente en su mitad occidental.

Castilla-La Mancha permanece en alerta naranja por viento, con rachas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en zonas como Alcaraz y Segura, mientras que Extremadura presenta aviso naranja por lluvias acumuladas significativas.

Galicia está afectada por un fuerte temporal marítimo, con olas que pueden superar los 7 metros, y la Región de Murcia se mantiene en naranja por mala mar, con rachas intensas y oleaje peligroso en su litoral.

Cómo evolucionarán las lluvias, el viento y las temperaturas

Las lluvias serán generalizadas en casi toda la península, con los mayores acumulados previstos en Galicia, las sierras Béticas, el oeste del sistema Central y amplias zonas de Andalucía. En algunos puntos se podrán superar los 60 litros por metro cuadrado en doce horas, con registros puntualmente superiores en áreas muy concretas.

El viento soplará con intensidad, especialmente en zonas costeras y áreas de montaña. Se esperan rachas generalizadas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, con picos más elevados en el Estrecho y en el litoral atlántico. En el interior peninsular, las rachas fuertes también se dejarán sentir en amplias zonas, salvo en el nordeste.

Las temperaturas descenderán de forma notable tras el paso del frente frío. Las máximas bajarán en gran parte del país, mientras que las mínimas dejarán heladas débiles o moderadas en zonas de montaña, especialmente en la mitad norte. En Canarias, en cambio, se esperan cambios ligeros, con algún ascenso puntual.

Qué se espera con la nieve, el oleaje y los riesgos asociados

Uno de los elementos más destacados del temporal será el desplome de la cota de nieve, que pasará de situarse por encima de los 2000 metros a niveles de entre 500 y 900 metros en el noroeste, y entre 900 y 1400 metros en el resto del territorio. Las nevadas se extenderán desde Galicia hasta las sierras del sureste, con acumulaciones significativas en la cordillera Cantábrica, Pirineos y la sierra de Madrid.

La inestabilidad atmosférica aumenta el riesgo de tormentas aisladas y fenómenos adversos en un contexto de avisos meteorológicos activos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El estado de la mar será especialmente adverso en el litoral atlántico y en el Mediterráneo oriental. En Galicia y el Estrecho se prevén vientos marinos muy fuertes y oleaje de gran tamaño, mientras que en zonas de Murcia y Almería las olas podrían alcanzar los 5 metros. Estas condiciones elevan el riesgo de incidencias en la navegación y en las zonas costeras, por lo que se recomienda extremar la precaución.

La borrasca Joseph consolida así un episodio invernal de alto impacto que afectará a la movilidad, las actividades al aire libre y la seguridad en amplias zonas del país, en una semana marcada por la inestabilidad y la vigilancia meteorológica constante.