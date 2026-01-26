Rodalies reanudará este lunes parcialmente su servicio en Cataluña con un mes de gratuidad.

En esta noticia Destitución del director operativo de Rodalies tras el colapso del servicio

El director operativo de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, ha sido destituido este lunes 26 de enero. La decisión llega tras las reclamaciones del Govern de Cataluña.

El Ejecutivo catalán, presidido por el socialista Salvador Illa, había exigido responsabilidades por los retrasos masivos y cancelaciones de trenes. Las incidencias afectaron a miles de usuarios.

Destitución del director operativo de Rodalies tras el colapso del servicio

La destitución de Josep Enric Garcia Alemany se produce tras semanas de incidencias en la red de cercanías catalana. Los problemas generaron un fuerte malestar social.

Retrasos generalizados y cancelaciones inesperadas marcaron el funcionamiento reciente de Rodalies. Usuarios y sindicatos reclamaron explicaciones y soluciones inmediatas.

Junto al director operativo de Rodalies, también dejará su cargo un responsable del área de mantenimiento de Adif. El movimiento apunta a la gestión de la infraestructura.

Las autoridades consideran que los fallos técnicos han sido clave en las incidencias registradas. El mantenimiento de la red ferroviaria quedó bajo cuestionamiento. Con estos ceses, Renfe y Adif intentan mostrar transparencia y asumir responsabilidades.

(Noticia en desarrollo)