Alerta por un ciclón que traerá lluvias torrenciales y tormentas eléctricas por 48 horas: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

La posible llegada de La Niña mantiene en alerta a los servicios climáticos europeos. Según estimaciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existen probabilidades moderadas de que el fenómeno se configure entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

Este proceso implica un enfriamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, con impacto directo en la circulación atmosférica global.

En el caso de España, los especialistas advierten que este patrón podría intensificar la irregularidad climática. Lluvias muy abundantes en cortos períodos, seguidas por fases secas prolongadas, plantean un desafío adicional para un país que ya enfrenta episodios recurrentes de estrés hídrico y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.

¿Por qué La Niña puede provocar lluvias torrenciales en España?

La Niña altera el equilibrio de los grandes sistemas de presión que influyen sobre Europa occidental. Estos cambios favorecen la llegada de borrascas más activas o de aire frío en altura, capaces de generar precipitaciones intensas en pocas horas, especialmente en el litoral mediterráneo y el sur peninsular.

El frente frío 11 provocará lluvias torrenciales, vientos peligrosos y descenso de temperaturas en todo el país este 30 y 31 de octubre. Fuente: Shutterstock.

Los expertos señalan que este tipo de lluvias no siempre resulta beneficioso. La concentración de grandes volúmenes de agua en lapsos breves incrementa el riesgo de inundaciones, desbordes de ríos y daños en infraestructuras urbanas y rurales, sin garantizar una recarga eficaz de acuíferos y embalses.

Además, los suelos secos tras largos períodos sin lluvias dificultan la absorción del agua. Este fenómeno aumenta la escorrentía y reduce el aprovechamiento hídrico, un factor clave para la planificación de recursos en un contexto de cambio climático.

¿Qué consecuencias tendría una sequía extrema adelantada?

Tras los episodios de lluvias intensas, La Niña suele asociarse con una fase más seca y persistente. En España, este escenario podría adelantar una sequía severa, afectando meses estratégicos para el abastecimiento de agua y la actividad agraria.

Elon Musk dio un ultimátum para toda la humanidad y explicó su plan para terminar con la falta de agua y la sequía. Imagen: archivo.

El sector agrícola figura entre los más expuestos, con posibles restricciones de riego y pérdidas en cultivos de secano. A esto se suma la presión sobre los embalses, que podrían no recuperarse de forma sostenida pese a las precipitaciones puntuales, complicando la gestión del agua a medio y largo plazo.

Ante este panorama, organismos oficiales y administraciones locales analizan medidas preventivas basadas en los escenarios que plantean la OMM y los servicios meteorológicos europeos. La anticipación y la gestión eficiente del recurso hídrico se perfilan como ejes centrales frente a un fenómeno que podría volver a poner a prueba la resiliencia climática de España.