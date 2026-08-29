Qué significa encontrar una moneda en el parabrisas del coche y por qué es fundamental saber cómo actuar.

Encontrar una moneda apoyada en el parabrisas del auto puede parecer un hecho sin importancia, casi una casualidad.

Sin embargo, distintas fuerzas de seguridad y especialistas en prevención de delitos advierten que se trata de una modalidad utilizada por delincuentes para distraer a los conductores y facilitar el robo de vehículos o de objetos que se encuentran en su interior.

Se trata de una modalidad utilizada por delincuentes para distraer a los conductores y facilitar el robo de vehículos. Freepik

Cómo funciona esta modalidad

El mecanismo es simple pero efectivo. Una persona coloca una moneda u otro objeto pequeño sobre el parabrisas, generalmente del lado del conductor, mientras el vehículo está estacionado.

Cuando el dueño regresa y descubre el objeto, su primera reacción suele ser bajar del auto para retirarlo, dejando las puertas abiertas o las llaves puestas por apenas unos segundos.

Ese breve lapso de distracción es aprovechado por los delincuentes, que pueden actuar en pareja o en grupo: mientras la víctima está concentrada en la moneda, un cómplice se acerca para sustraer pertenencias del interior del vehículo, como bolsos, carteras, celulares o documentación, e incluso intentar llevarse el propio auto si las llaves quedaron al alcance.

Esta técnica se apoya en un principio básico de la ingeniería social: generar una distracción momentánea para reducir la atención de la víctima sobre su entorno inmediato, un recurso que también se utiliza con otros objetos como billetes, papeles o folletos publicitarios.

Recomendaciones para evitar ser víctima de esta táctica

Ante este tipo de maniobras, la recomendación principal de los especialistas en seguridad es mantener la calma y no bajar del vehículo de forma automática al notar algo extraño en el parabrisas.

Algunas medidas simples pueden marcar la diferencia: