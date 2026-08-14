La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del jueves 13 de agosto

Durante el jueves, 13 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 13 31 32 34 36 41, la cifra complementaria el 43 y el número de reintegro el 7.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo "2" ganadores con un galardón de "86563.42" euros.

Para el sorteo del jueves, 13 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.446.445 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.497.772,4 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 2 ganadores y, por ello, el premio fue de 86563.42 euros.

3.Cinco aciertos: 97 ganadores con un premio de 892,41 euros.

4.Cuatro aciertos: 5024 ganadores con un premio de 25,84 euros.

5.Tres aciertos: 89954 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 544012 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cuánto cuesta jugar al Bonoloto y cuánto puedo ganar?

El valor de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros.

Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos.

El fondo sobrante se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores .

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder y fija límites de tiempo y gasto antes de empezar. Haz pausas y recuerda que el juego es entretenimiento, no una forma de ganar dinero.

Si notas pérdida de control o malestar, detente y busca apoyo. Contacta con Jugadores Anónimos en el +34 670 691 513 o en oficina@jugadoresanonimos.org.