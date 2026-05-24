Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del sábado 23 de mayo

Durante el sábado, 23 de mayo de 2026,

Los números ganadores son 02 04 12 21 25 42, la cifra complementaria es el 5 y el número de reintegro es el 6.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "1" ganador con un premio de "351435.84" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "42598.28" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del sábado, 23 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.322.410 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.188.662,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 351435.84 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 42598.28 euros.

3.Cinco aciertos: 92 ganadores con un premio de 694,54 euros.

4.Cuatro aciertos: 4845 ganadores con un premio de 19,78 euros.

5.Tres aciertos: 83392 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 434048 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Asegúrate de apostar solo el dinero que realmente puedas permitirte perder. Antes de comenzar, establece límites de tiempo y gasto y detente si sientes la necesidad de recuperar pérdidas o si experimentas ansiedad al jugar.

Considera el juego como una forma de entretenimiento y no descuides tus responsabilidades. Si sientes que has perdido el control, no dudes en buscar ayuda contactando a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.