Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.

El lunes, 22 de diciembre de 2025 , los números ganadores del sorteo fueron "02 10 17 23 29 46", el número complementario es el "1" y el de reintegro el "3". Además, el Joker es "1077817".

En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos tampoco registró ganadores, ofreciendo un galardón de 0 euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 7133880 euros, de los cuales se entregaron 3923634 euros.

6 aciertos más el número de reintegro : 0 acertantes con 0 euros ganados

: 0 acertantes con 0 euros ganados 6 aciertos : 0 acierto con un premio de 0 euros

: 0 acierto con un premio de 0 euros 5 aciertos más el complementario : 2 acertantes con 65332.5 euros ganados

: 2 acertantes con 65332.5 euros ganados 5 aciertos : 154 acertantes con un premio de 1555.54 euros

: 154 acertantes con un premio de 1555.54 euros 4 aciertos : 7411 acertantes con un premio de 47.02 euros

: 7411 acertantes con un premio de 47.02 euros 3 aciertos : 129062 acertantes con un premio de 8 euros

: 129062 acertantes con un premio de 8 euros Reintegro : 726013 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuántos euros puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El valor mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las posibilidades.

Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener siempre el control sobre el tiempo y el dinero invertido.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación en el manejo de la situación.