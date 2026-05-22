Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

Durante el jueves, 21 de mayo de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "09 12 18 33 37 49"; el complementario es "31", el reintegro "3" y el Joker "7680567".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 10002259 euros, de los cuales se entregaron 5501242.5 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 4 acertantes con 46251.01 euros ganados

5 aciertos: 210 acertantes con un premio de 1615.11 euros

4 aciertos: 9980 acertantes con un premio de 49.43 euros

3 aciertos: 177202 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1020678 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá escoger entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: