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Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los jugadores que aciertan las cifras ganadoras.
Durante el jueves, 20 de agosto de 2026, los números ganadores del sorteo del lunes 20 de agosto de 2026 son "01 09 20 22 37 45", con un número complementario de "2" y un número de reintegro de "9". Además, el Joker corresponde a "7223901".
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "1" ganadores con un galardón de "1089281.83" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 9439691 euros, de los cuales se entregaron 5191830.0 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1089281.9 euros
- 5 aciertos más el complementario: 5 acertantes con 35328.06 euros ganados
- 5 aciertos: 178 acertantes con un premio de 1819.33 euros
- 4 aciertos: 8664 acertantes con un premio de 54.37 euros
- 3 aciertos: 162982 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 928047 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?
Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar.
Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder. Fija límites de tiempo y gasto y detente si dejas de disfrutar.
No persigas pérdidas ni juegues para recuperar dinero. Si el juego afecta tu ánimo, trabajo o relaciones, pide apoyo y considera pausas o autoexclusión.
Contenido generado por inteligencia artificial.