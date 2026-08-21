El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los jugadores que aciertan las cifras ganadoras.

Durante el jueves, 20 de agosto de 2026 , los números ganadores del sorteo del lunes 20 de agosto de 2026 son "01 09 20 22 37 45", con un número complementario de "2" y un número de reintegro de "9". Además, el Joker corresponde a "7223901".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos tuvo "1" ganadores con un galardón de "1089281.83" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 9439691 euros, de los cuales se entregaron 5191830.0 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1089281.9 euros

5 aciertos más el complementario: 5 acertantes con 35328.06 euros ganados

5 aciertos: 178 acertantes con un premio de 1819.33 euros

4 aciertos: 8664 acertantes con un premio de 54.37 euros

3 aciertos: 162982 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 928047 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder. Fija límites de tiempo y gasto y detente si dejas de disfrutar.

No persigas pérdidas ni juegues para recuperar dinero. Si el juego afecta tu ánimo, trabajo o relaciones, pide apoyo y considera pausas o autoexclusión.

Contenido generado por inteligencia artificial.