Marta Ortega, presidenta de Zara a los 42 años: “No queremos ser una marca de lujo. Queremos productos que lleguen a muchas personas”

Al frente de una de las marcas de moda más populares del mundo está Marta Ortega, la empresaria española de 42 años que desde 2022 ocupa la presidencia no ejecutiva de Inditex, el gigante textil fundado por su padre, Amancio Ortega. En una de las pocas entrevistas que ha concedido, a la revista Vogue, habló sobre su relación con la compañía y el futuro de la marca.

En esa conversación, Ortega quiso marcar distancias con un sector con el que a menudo se la compara. “Estamos muy lejos de querer ser una marca de lujo. El lujo hace un trabajo increíble y nos inspira mucho a todos, pero no queremos cambiar lo que es Zara. Queremos producir un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible”, explicó.

La clave del éxito de Zara según su presidenta. Shutterstock

Cuál es, según Marta Ortega, la clave del éxito de Zara

La presidenta de Inditex puso el foco en el modelo de negocio como principal motor de la compañía. Según detalló, la fórmula se basa en producir en función de la demanda y reducir al mínimo lo que sobra. “Nuestro modelo está enfocado totalmente a la demanda. La clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo. Menos del 1% del producto se queda sin vender”, señaló.

Ortega defendió además la identidad de Zara frente a las comparaciones con el fast fashion. “Aunque haya quien insista en calificarlo así, el modelo de negocio en sí es probablemente lo más sostenible que tenemos”, sostuvo, en alusión a ese ajuste entre lo que se fabrica y lo que se vende.

El desarrollo de Inditex bajo el liderazgo de Marta Ortega.

La visión de Marta Ortega sobre la moda

Más allá del negocio, la empresaria compartió su forma de entender la moda, que a su juicio no debería depender del poder adquisitivo. “Las cosas hermosas y bien diseñadas no deberían estar reservadas solo a unos pocos. La clase social no tiene nada que ver con el estilo”, afirmó.

En esa misma línea reflexionó sobre el papel de la ropa como forma de expresión. “La moda es un lenguaje compartido. La forma en que lo hablas es lo que marca la diferencia entre unas personas y otras”, planteó, y expresó también su admiración por el trabajo de los grandes diseñadores.

Del salón familiar a liderar el mayor grupo textil

La historia de Zara, una de las marcas del grupo, comenzó mucho antes de que Marta llegara a la empresa. En los años 60, Amancio Ortega y su primera mujer, Rosalía Mera, empezaban a confeccionar batas y lencería en el salón de su casa. En 1975 abrieron la primera tienda de Zara en A Coruña, el origen de lo que hoy es un referente mundial.

La propia Marta empezó desde abajo: comenzó su carrera como vendedora en una tienda de Londres y pasó por distintos puestos antes de asumir la presidencia en 2022. Hoy, Inditex es uno de los mayores grupos de distribución de moda del mundo, con marcas como Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home.