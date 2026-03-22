En España hay una amplia variedad de opciones de loterías para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a loscompetidores varias opciones de apuestas. Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas. Durante el sábado, 21 de marzo de 2026, los números ganadores son 09, 15, 20, 21, 26, 41, la cifra complementaria el 22 y el número de reintegro el 8. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario también registró "0" ganadores, otorgando un galardón de "0" euros. Para el sorteo del sábado, 21 de marzo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.370.155 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.201.792,6 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el comunicado se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión. Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen. La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio. Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.