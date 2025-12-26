Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del jueves 25 de diciembre

Durante el jueves, 25 de diciembre de 2025,

Los números ganadores son 06, 09, 11, 25, 31, 38; la cifra complementaria el 48 y el número de reintegro el 1.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganadores con un premio de "0" euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario registró "1" ganador con un galardón de "84,475.27" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del jueves, 25 de diciembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 2.833.406 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de779.186,6 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos : No hubo ganadores, por lo que el premio fue de 0 euros. Cinco aciertos más el complementario : hubo 1 ganador y el premio fue de 84,475.27 euros. Cinco aciertos : 55 ganadores con un premio de 767,96 euros. Cuatro aciertos : 3115 ganadores con un premio de 20,34 euros. Tres aciertos : 53785 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro : 283801 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se efectúa de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el aviso se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener siempre el control sobre el tiempo y el dinero invertido.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación en el manejo de la situación.