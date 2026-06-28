En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 28 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 68.001,75 euros, cifra que refleja una variación del -0,27% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha fluctuado ligeramente, manteniendo una tendencia estable. La fortaleza del Bitcoin sugiere un creciente interés del mercado, a pesar de la estabilidad del euro.

En la última semana, Bitcoin ha retrocedido -5.04%, reflejando presión vendedora reciente; en el último año acumula una caída del -46.32%, lo que indica una tendencia bajista marcada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la criptomoneda en ese periodo. Estos descensos evidencian alta volatilidad y un deterioro en el desempeño, con pérdidas tanto en el corto plazo como en el horizonte anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 21.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.62% que ha tenido.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 67.811,6 euros.